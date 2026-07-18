Hogyan készül az igazi fagylalt? – Így készül című sorozatunk legújabb epizódjában belesünk a kulisszák mögé

Fagylalt és fagylalt között hatalmas különbség lehet, nemcsak ízben, de állagban és minőségben is. Ezek között vannak szándékolt differenciák, míg mások valójában csak a profitmaximalizálásról szólnak - arról ebben a cikkünkben már írtunk, hogyan érdemes megkülönböztetni a valódi fagylaltot a kamutól.
Ezúttal azonban sokkal mélyebbre merültünk a fagylaltkészítés rejtelmeiben, és annak jártunk utána, pontosan hogyan is készül minőségi kedvencünk.
Erdős és fiai Cukrászda - a kulisszák mögött
Ehhez ellátogattunk az Erdős és fiai Cukrászdába, ahol a tulajdonos házaspár, Erdős Norbert és Csépányi Nóra teljes betekintést engedett nekünk a kulisszák mögé, a fagylaltkészítő-üzembe. A családi cukrászdát 2012-ben nyitották, ma pedig már fiaik is be-besegítenek a családi vállalkozásba, ami hamar a környék kedvencévé nőtte ki magát.
Erdős Norbi elmesélte nekünk a fagylaltkészítés rövid történelmét, hogy az ókori fagyielőképeket követően hogyan alakult ki a ma ismert fagylalt őse a reneszánsz Itáliában, mikor jelent meg Magyarországon, és hogyan terjedt el hazánkban.
Megtudtuk azt is, mitől is lesz pontosan fagylalt a fagylalt, miben más, mint a jégkrém, valamint hogyan készülnek és miben más a tejalapú fagyi és a gyümölcsös sörbet.
Természetesen nem mindegy az sem, hogy milyen alapanyagból, milyen technológiával készítünk fagylaltot. Mert házilag is nagyon finom és hűsítő fagylaltokat készíthetünk néhány trükkel (pl. sűrített tej, frissen turmixolás), de azt az állagot, amit a kedvenc fagyizónkban megszoktunk, nem fogjuk tudni házilag reprodukálni. Elvégre nem véletlenül külön szakma a fagylaltkészítés.
Ha szeretnétek megtudni a fagylaltkészítés pontos részleteit, nézzétek meg videónkat is:
A videó elkészítése során első kézből tapasztalhattuk meg, mennyi tudás és gyakorlat szükséges kedvenc fagylaltjaink elkészítéséhez. Ha ti is szeretnétek megkóstolni az elkészült fagyikat, érdemes ellátogatni az Erdős és fiaiba, ahol nyáron napi 40-45 íz közül válogathattok.
Nézzétek meg az Így készül korábbi epizódjait is:
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