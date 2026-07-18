Gasztro

2026.07.18.

Hogyan készül az igazi fagylalt? – Így készül című sorozatunk legújabb epizódjában belesünk a kulisszák mögé

Rosanics Petra profilképe Rosanics Petra

Évről évre a forró nyarak megmentője a hűsítő, krémes fagylalt, de vajon hányan tudjuk pontosan, hogyan is készül a minőségi, kézműves fagylalt? Az Erdős és fiai Cukrászdában jártunk, és mindent megtudtunk a fagyiról, amit csak érdemes. Nézzétek meg videónkat!

Fagylalt és fagylalt között hatalmas különbség lehet, nemcsak ízben, de állagban és minőségben is. Ezek között vannak szándékolt differenciák, míg mások valójában csak a profitmaximalizálásról szólnak - arról ebben a cikkünkben már írtunk, hogyan érdemes megkülönböztetni a valódi fagylaltot a kamutól.

Ezúttal azonban sokkal mélyebbre merültünk a fagylaltkészítés rejtelmeiben, és annak jártunk utána, pontosan hogyan is készül minőségi kedvencünk.

Csépányi Nóra (balra) és Erdős Norbert (jobbra) az Erdős és fiai Cukrászda fagylaltkészítő műhelyében, ahol kézműves fagylalt készül
Csépányi Nóra és Erdős Norbert, az Erdős és fiai Cukrászda vezetői
Nosalty

Erdős és fiai Cukrászda - a kulisszák mögött

Ehhez ellátogattunk az Erdős és fiai Cukrászdába, ahol a tulajdonos házaspár, Erdős Norbert és Csépányi Nóra teljes betekintést engedett nekünk a kulisszák mögé, a fagylaltkészítő-üzembe. A családi cukrászdát 2012-ben nyitották, ma pedig már fiaik is be-besegítenek a családi vállalkozásba, ami hamar a környék kedvencévé nőtte ki magát.

Erdős Norbi elmesélte nekünk a fagylaltkészítés rövid történelmét, hogy az ókori fagyielőképeket követően hogyan alakult ki a ma ismert fagylalt őse a reneszánsz Itáliában, mikor jelent meg Magyarországon, és hogyan terjedt el hazánkban.

Megtudtuk azt is, mitől is lesz pontosan fagylalt a fagylalt, miben más, mint a jégkrém, valamint hogyan készülnek és miben más a tejalapú fagyi és a gyümölcsös sörbet.

Különböző ízű kézműves fagylaltok egy fagylaltpultban, mindegyik ízbe külön fagylaltos kanál szúrva
Egy kis részlet az Erdős és fiaiban kapható fagylaltok választékából
Nosalty

Természetesen nem mindegy az sem, hogy milyen alapanyagból, milyen technológiával készítünk fagylaltot. Mert házilag is nagyon finom és hűsítő fagylaltokat készíthetünk néhány trükkel (pl. sűrített tej, frissen turmixolás), de azt az állagot, amit a kedvenc fagyizónkban megszoktunk, nem fogjuk tudni házilag reprodukálni. Elvégre nem véletlenül külön szakma a fagylaltkészítés.

Ha szeretnétek megtudni a fagylaltkészítés pontos részleteit, nézzétek meg videónkat is:

A videó elkészítése során első kézből tapasztalhattuk meg, mennyi tudás és gyakorlat szükséges kedvenc fagylaltjaink elkészítéséhez. Ha ti is szeretnétek megkóstolni az elkészült fagyikat, érdemes ellátogatni az Erdős és fiaiba, ahol nyáron napi 40-45 íz közül válogathattok.

Nézzétek meg az Így készül korábbi epizódjait is:

Így készül a házi kolbász disznóvágáskor – hagyományos módszer lépésről lépésre.
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A Nosalty ÍGY KÉSZÜL című sorozata ezúttal a nógrád megyei Szandára látogatott, hogy végigkövesse egy hagyományos disznóvágás minden mozzanatát, Tibi bácsi, a tapasztalt böllér vezetésével. A portréfilm nemcsak a hurka és kolbász készítésének folyamatát mutatja be, hanem azt is, hogyan él tovább egy több generációs tradíció a közösség erejével.

Hering András

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Kormos Lili

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