Riasztó méretű bélfertőzés terjed az Egyesült Államokban: a hatóságok szerint több ezer ember betegedett meg a ciklospóra nevű parazita miatt, ami már halálos áldozatokat is követelt. A fertőzéssorozatot összefüggésbe hozták egy népszerű gyorsétteremláncban felszolgált jégsalátával is, ezért az érintett termékeket visszahívták.

A járvány hátterében a Cyclospora cayetanensis nevű mikroszkopikus parazita áll, ami elsősorban szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel kerülhet az emberi szervezetbe. A fertőzés jellemző tünetei közé tartozik a hosszan tartó hasmenés, hasi görcsök, hányinger, étvágytalanság és kimerültség. Egyes esetekben a betegség súlyos lefolyású lehet, különösen az idősebbek vagy legyengült immunrendszerű emberek körében.

Ezreket betegített meg egy veszélyes parazitafertőzés: halálos áldozatai is vannak a járványnak

Népszerű gyorsétteremmel is kapcsolatba hozták

Az amerikai járványügyi vizsgálatok szerint a megbetegedések egy részét a Taco Bell éttermeiben használt, Közép-Mexikóból származó jégsalátával hozták kapcsolatba. A gyanús alapanyagot kivonták a forgalomból, és vizsgálat indult annak megállapítására, pontosan hogyan kerülhetett a kórokozó az élelmiszerláncba.

A fertőzés nem egy hagyományos ételmérgezés: a parazita lappangási ideje hosszabb lehet, ezért a tünetek gyakran csak napokkal vagy akár hetekkel a fertőzés után jelentkeznek. Emiatt a járványügyi szakemberek számára nehezebb pontosan visszakövetni, mikor és hol történt a fertőződés.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a megfelelő élelmiszer-higiénia, például a zöldségek alapos mosása, a biztonságos ételkészítés és a megbízható forrásból származó alapanyagok használata kulcsfontosságú a hasonló fertőzések megelőzésében.

A megbetegedések egy részét a Taco Bell éttermeiben használt jégsalátával hozták kapcsolatba Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

A mostani eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy egyetlen szennyezett élelmiszer-alapanyag milyen gyorsan okozhat országos méretű egészségügyi problémát, különösen akkor, ha nagy étteremláncok kínálatában jelenik meg.

Források: 1., 2.