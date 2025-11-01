Add ezt az egyszerű hozzávalót sütéskor a húshoz, olyan puha lesz tőle, hogy elolvad a szádban

Sok háziasszony és kezdő szakács rémálma, hogy a konyhában töltött idő után szembesül a lesújtó ténnyel: a hús kemény és száraz lett, miután serpenyőben sütötte, még akkor is, ha pár órányi pácolás előzte meg a folyamatot. Van azonban egy apró trükk, amelyet számos tapasztalt séf alkalmaz. Csak egy egyszerű, gyakorlatilag az összes háztartásban fellelhető konyhai alapanyagot kell hozzáadnunk a húshoz a főzés során, amely a közönséges sültet igazi műalkotássá varázsolja. Az étel puha, lédús és aromás lesz, mintha étteremben fogyasztanánk.
Ez a titkos összetevő nem más mint a ... mustár.
Igen, a jól ismert mustár vagy dijoni mustár az, amely kulináris csodákat művel a fogásunkkal. A mustár több szempontból is jót tesz a sült húsoknak. Egyrészt a savassága segít könnyíteni a hús rostjait, így az puhábban és szaftosabban sül meg. Másrészt a benne lévő fűszerek – például a mustármag, a kurkuma vagy a bors – fokozzák az ízeket, és kiemelik a hús természetes aromáját. A mustár ráadásul hő hatására enyhén karamellizálódik, finom, kissé pikáns, egyben édeskés kérget képezve a húson. Pácolásra és sütés közbeni mázként is kiváló, mert egyszerre fűszerez, puhít és véd a kiszáradástól.
Így használd helyesen a mustárt húsok sütésekor
Mielőtt a húst a serpenyőbe tesszük, mindkét oldalát kenjük be vékony réteg mustárral.
Extra tipp
További tippek a puha és omlós húshoz:
- Hagyjuk 10 percig szobahőmérsékleten állni a pácolt szeleteket.
- A hatás fokozása érdekében adhatunk hozzá néhány csepp citromlevet hozzá – a sav fokozza az enzimek hatását.
- Ne sózzuk meg azonnal a húst – elég a végén, hogy ne veszítse el szaftosságát.
- Meleg olajban süssük aranybarnára.
- A főzés végén adhatunk hozzá egy kis vajat, hogy az íze még finomabb legyen.
Az eredmény biztosan elnyeri mindenki tetszését: a húsunk omlós lesz, enyhe fűszerillattal és kellemes ropogós kéreggel.