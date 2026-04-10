Ne citromot használj – 2 hozzávaló, amitől aranybarna külsőt, és szaftos belsőt kap a csirke

Ha szeretnéd tudni a kívül ropogós bőrű, belül pedig szaftos csirke titkát, akkor jó helyen jársz, ugyanis most egy olyan egyszerű trükköt osztunk meg, amit egészen biztos te is kipróbálsz.
Mitől lesz tökéletes, ropogós bőrű a csirke?
Bár a citrom jó alapanyag, ha szeretnénk minél több ízt kihozni a csirkéből, a szakácsok mégsem ezt tartják a legjobb extra alapanyagnak a csirke elkészítésekor. A szaftos és puha belső mellett nem árt, ha ropogós bőrrel sül készre a csirke.
Vero Gómez és Diego Guerrero spanyol szakácsok szerint a kulcs nem a savasságban rejlik, hanem egy egyszerű keverékben, amihez nem kell más, mint cukor és só.
Miért ettől lesz a legfinomabb a csirke?
A cukor és só keverékével egyfajta gyors érlelési folyamatot indítunk el, ami segít megtartani a nedvességet, és kihozza az ízeket a húsból.
A só fokozza a csirke természetes ízét, miközben a cukor enyhén karamellizálja, ettől lesz ropogós és aranybarna a bőre.
Hogyan csináld?
Mit gondolnak a szakácsok a citrommal való ízesítésről?
A citrom gyakori kiegészítője a csirkeételeknek, és valóban segít lágyítani az ízeket, miközben savasságot is ad. Így a citromot sem kell mellőzni, az étel elkészülte után ízesíthetjük ezzel az alapanyaggal.
A só és cukor keverékének hozzáadása után pedig aromás fűszernövényeket, például kakukkfüvet, rozmaringot vagy oregánót adhatunk hozzá. Egy csepp olívaolaj is segít elérni azt az aranybarna külsőt.