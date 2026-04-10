Hosszú ideig a citrommal való ízesítés volt az egyik legelterjedtebb a csirke készítésénél. Mai Napi Tippünkben azonban megmutatjuk, milyen trükkel készítik a szakácsok kívül ropogósra, belül szaftosra a csirkehúst!

Ha szeretnéd tudni a kívül ropogós bőrű, belül pedig szaftos csirke titkát, akkor jó helyen jársz, ugyanis most egy olyan egyszerű trükköt osztunk meg, amit egészen biztos te is kipróbálsz.

Ne citromot használj – 2 hozzávaló, amitől aranybarna külsőt, és szaftos belsőt kap a csirke

Mitől lesz tökéletes, ropogós bőrű a csirke?

Bár a citrom jó alapanyag, ha szeretnénk minél több ízt kihozni a csirkéből, a szakácsok mégsem ezt tartják a legjobb extra alapanyagnak a csirke elkészítésekor. A szaftos és puha belső mellett nem árt, ha ropogós bőrrel sül készre a csirke.

Vero Gómez és Diego Guerrero spanyol szakácsok szerint a kulcs nem a savasságban rejlik, hanem egy egyszerű keverékben, amihez nem kell más, mint cukor és só.

Miért ettől lesz a legfinomabb a csirke?

A cukor és só keverékével egyfajta gyors érlelési folyamatot indítunk el, ami segít megtartani a nedvességet, és kihozza az ízeket a húsból.

A só fokozza a csirke természetes ízét, miközben a cukor enyhén karamellizálja, ettől lesz ropogós és aranybarna a bőre.

Hogyan csináld? 2:1 arányban keverd össze a sót és a cukrot, majd egyenletesen dörzsöld bele a csirke egészébe, így az sokkal szaftosabb és ízletesebb lesz.

Mit gondolnak a szakácsok a citrommal való ízesítésről?

A citrom gyakori kiegészítője a csirkeételeknek, és valóban segít lágyítani az ízeket, miközben savasságot is ad. Így a citromot sem kell mellőzni, az étel elkészülte után ízesíthetjük ezzel az alapanyaggal.

A só és cukor keverékének hozzáadása után pedig aromás fűszernövényeket, például kakukkfüvet, rozmaringot vagy oregánót adhatunk hozzá. Egy csepp olívaolaj is segít elérni azt az aranybarna külsőt.

Forrásunk volt.