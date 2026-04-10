Otthon

2026.04.10.

Ne citromot használj – 2 hozzávaló, amitől aranybarna külsőt és szaftos belsőt kap a csirke

Nosalty profilképe Nosalty

Hosszú ideig a citrommal való ízesítés volt az egyik legelterjedtebb a csirke készítésénél. Mai Napi Tippünkben azonban megmutatjuk, milyen trükkel készítik a szakácsok kívül ropogósra, belül szaftosra a csirkehúst!

Sült csirke
Mitől lesz tökéletes, ropogós bőrű a csirke?

Bár a citrom jó alapanyag, ha szeretnénk minél több ízt kihozni a csirkéből, a szakácsok mégsem ezt tartják a legjobb extra alapanyagnak a csirke elkészítésekor. A szaftos és puha belső mellett nem árt, ha ropogós bőrrel sül készre a csirke.

Vero Gómez és Diego Guerrero spanyol szakácsok szerint a kulcs nem a savasságban rejlik, hanem egy egyszerű keverékben, amihez nem kell más, mint cukor és só.

Miért ettől lesz a legfinomabb a csirke?

A cukor és só keverékével egyfajta gyors érlelési folyamatot indítunk el, ami segít megtartani a nedvességet, és kihozza az ízeket a húsból.

A fokozza a csirke természetes ízét, miközben a cukor enyhén karamellizálja, ettől lesz ropogós és aranybarna a bőre.

Hogyan csináld?

2:1 arányban keverd össze a sót és a cukrot, majd egyenletesen dörzsöld bele a csirke egészébe, így az sokkal szaftosabb és ízletesebb lesz.

Mit gondolnak a szakácsok a citrommal való ízesítésről?

A citrom gyakori kiegészítője a csirkeételeknek, és valóban segít lágyítani az ízeket, miközben savasságot is ad. Így a citromot sem kell mellőzni, az étel elkészülte után ízesíthetjük ezzel az alapanyaggal.

A só és cukor keverékének hozzáadása után pedig aromás fűszernövényeket, például kakukkfüvet, rozmaringot vagy oregánót adhatunk hozzá. Egy csepp olívaolaj is segít elérni azt az aranybarna külsőt.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept