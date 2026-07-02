Dunakavics, francia drazsé, bocskorszíj vagy dianás cukorka? A retró édességek látványa sokaknak azonnal visszahozza a gyerekkort, de vajon felismered őket név és csomagolás nélkül is?

Vannak édességek, amelyekre elég egyetlen pillantást vetnünk, és máris beugrik a gyerekkorunk, a nagymama cukorkástálkája, az iskolai büfé vagy a sarki kisbolt pultja. A retró cukorkák pontosan ilyenek: sokszor nem a csomagolásuk, hanem a formájuk, színük, állaguk vagy furcsa kis részleteik miatt maradtak meg az emlékezetünkben.

Nosalty-kvíz: Felismeritek a retró cukorkákat?

Ki ne emlékezne a színes drazsékra, a kemény szopogatós cukorkákra, a fekete medvecukorra, a savanykás, pattogós édességekre vagy azokra a klasszikus darabokra, amelyekből mindig volt néhány szem a konyhaszekrényben? Akadt, amit mindenki imádott, másoktól sokan inkább menekültek, de az biztos, hogy ezek az édességek generációk közös emlékei lettek.

Most arra vagyunk kíváncsiak, mennyire élnek benned élénken ezek a retró finomságok. Vajon felismered őket akkor is, ha nem segít a csomagolás, a márkanév vagy a bolti környezet?

Töltsd ki a Nosalty-kvízt, és derítsd ki, mennyire erős a retrócukorka- memóriád!