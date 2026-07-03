Átverés a piacon: lajosmizseiként akarták eladni a román szamócát, nagy bírság volt a jutalmuk

A lajosmizsei eper régóta a hazai szamócaszezon egyik legismertebb "márkája". Nem véletlen, hogy sok vásárló kifejezetten ezt keresi a piacokon és az út menti árusoknál. A nagy keresletet azonban évről évre kihasználják egyes kereskedők:
külföldi, elsősorban romániai, szamócát kínálnak magyar, sőt, lajosmizsei eperként.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzése idén is több ilyen esetet tárt fel. Az ellenőrök négy héten keresztül vizsgálták a piacokat, hipermarketeket, zöldségeseket és ideiglenes árusítóhelyeket.
Minden tizedik terméknél szabálytalanságot találtak
Az eredmény: 479 helyszínen 512 tételt ellenőriztek, és minden tizedik terméknél találtak valamilyen szabálytalanságot. A kiszabott bírságok összege megközelítette a 3 millió forintot.
Hogyan ismerhető fel a külföldi szamóca?
Önmagában az, hogy egy szamóca külföldről érkezik, nem jelent minőségi problémát. A gond akkor kezdődik, amikor a valódi származási országot eltitkolják, vagy magyar termékként értékesítik.
Az NKFH szerint néhány jel árulkodó lehet:
- a romániai szamóca sokszor olcsóbb a hazainál,
- a magyar termelők jellemzően cserélhető, 5 kilogrammos faládában szállítják az epret,
- a román szamóca gyakran műanyag rekeszben érkezik,
- a spanyol, görög vagy lengyel gyümölcsök többnyire kisebb, egyszer használatos csomagolásban kerülnek a boltokba.
Fontos ugyanakkor tudni, hogy ezek csak támpontok. A legbiztosabb információt mindig a kötelező jelölések és a származási ország feltüntetése adja.
Nem a minőséggel volt a legnagyobb gond
Az ellenőrzések során érdekes eredmény született: sem a hazai, sem az import szamócáknál nem találtak jelentős minőségi problémát.
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Mire figyelj, ha piacon vásárolsz?
Ha szeretnéd elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, érdemes néhány egyszerű szabályt betartani:
- nézd meg, fel van-e tüntetve a származási ország,
- gyanakodj, ha a „hazai" eper feltűnően olcsó,
- kérdezz rá, honnan származik a gyümölcs,
- figyeld meg a csomagolást is, mert az sokszor árulkodó,
- megbízható termelőtől vagy ismert piaci árustól vásárolj!
A külföldi szamóca is lehet kiváló minőségű, a probléma nem az importtal van, hanem azzal, ha a vásárlót megtévesztik a termék valódi eredetéről.
A szamócaszezon után is folytatódnak az ellenőrzések
Az NKFH közlése szerint a zöldség- és gyümölcsellenőrzések a szezon után sem állnak le. A hatóság célja, hogy a vásárlók biztonságos, megfelelő minőségű termékeket találjanak a boltokban és a piacokon, miközben a tisztességes termelők és kereskedők ne kerüljenek versenyhátrányba azokkal szemben, akik megtévesztik a fogyasztókat.