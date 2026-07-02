A Lidl Magyarország újabb jelentős árcsökkentési programot indít. Július 9-től négy héten át minden héten 100-100 termék lesz olcsóbb, így a hónap végére összesen 400 árucikk ára csökken tartósan. A vállalat a forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödéséből, valamint a beszállítókkal folytatott sikeres egyeztetésekből eredő előnyöket közvetlenül a vásárlók felé továbbítja az alacsonyabb árakon keresztül.

A Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára a mindennapi bevásárlás minél kedvezőbb és kiszámíthatóbb legyen. Ennek érdekében a vállalat a kedvező piaci és gazdasági folyamatokból származó előnyöket minden esetben érvényesíti fogyasztói áraiban. Ezzel a lépéssel az áruházlánc egyértelművé teszi, hogy a kedvező árak a mindennapi működés alapját képezik, nem pedig csupán időszakos akciókat jelentenek.

Óriási árcsökkentést jelentett be a Lidl: ezeket a termékeket érinti

Az elmúlt időszak tartós forinterősödésének köszönhetően számos termék beszerzési ára csökkent, ezért a vállalat az így kialakult árelőnyre reagálva tovább csökkenti a fogyasztói árakat.

A kedvező piaci folyamatoknak és a beszállító partnereinkkel folytatott együttműködésnek köszönhetően most olyan beszerzési előnyök keletkeztek, amelyek jelentős részét vásárlóink javára tudjuk fordítani. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az előnyök minél gyorsabban megjelenjenek a polcokon is, ezért júliusban hétről hétre csökkentjük összesen 400 termék árát – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

A tartós árcsökkentési program július 9-én indul

Ezt követően pedig 4 héten keresztül újabb 100, vagyis összesen 400 termék ára válik kedvezőbbé. Az első ütemben érintett termékek ára átlagosan mintegy 8 százalékkal mérséklődik, de van olyan árucikk - például a 400 grammos Milbona Tilsiti sajtszeletek, ami 26 százalékkal olcsóbban, 1499 forint helyett mindössze 1099 forintért érhető majd el a polcokon.

Az árcsökkentett termékek között szerepel többek között a Dulano Falusi sertéscombszeletek 200 grammos kiszerelése, melynek ára 100 forinttal, 1199-ről 1099 forintra mérséklődik, de ugyancsak 100 forinttal kell kevesebbet fizetni az 500 grammos Crownfield Gabonapehelyért július 9-től.

Olcsóbbá válik a W5 termékcsalád több tagja is, így például a 750 ml-es Vízkőoldó spray 11 százalékkal, 789 forint helyett 699 forintba kerül. Ezek mellett számos állateledel is jelentősen kedvezőbb áron kerül a polcokra.

A júliusi program a Lidl hosszú távú árcsökkentési stratégiájának újabb állomása. A tavaly megkezdett több mint 1200 alapvető terméket érintő ármérséklést követően a mostani intézkedés is jól mutatja, hogy a vállalat számára a kedvező árak biztosítása a mindennapi működés meghatározó része. A Lidl következetes, alacsony árakra fókuszáló stratégiáját a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett Árfigyelő adatai is alátámasztják: 2026 első

hat hónapjában átlagosan a Lidl kínálta a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált élelmiszer-kereskedelmi láncok közül.

A júliusi program a Lidl hosszú távú árcsökkentési stratégiájának újabb állomása

A július 9-én induló, 400 terméket érintő árcsökkentés mellett a vásárlók továbbra is élhetnek a bevásárlás végösszegét csökkentő egyéb lehetőségekkel. A „Szuper ár!” ajánlatok, a kedvezőbb egységárat biztosító XXL kiszerelések, valamint a Lidl Plus applikációban elérhető hetente megújuló kuponok mind azt a célt szolgálják, hogy a napi bevásárlás ne jelentsen kompromisszumot sem az ár, sem a minőség tekintetében. A folyamatosan alacsony árakkal a Lidl kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé teszi a hétköznapokat a háztartások számára.