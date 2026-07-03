A 10 leggyakrabban hamisított élelmiszer: Ezeknek a minőségét rengetegszer manipulálják a gyártók

Eredeti akácméz, gouda vagy téliszalámi a vágyad? Akkor sajnos légy nagyon résen vásárláskor, mert könnyen lehet, hogy átvágnak!

Az európai élelmiszerpiac az egyik legszabályozottabb a világon, mégis számos vásárló esik gazdasági csalás áldozatául azáltal, hogy tudta nélkül hamisított élelmiszert vesz. A legtöbb esetben természetesen nem attól kell félni, hogy megmérgeznek minket, hanem olcsóbb alapanyagok drágábbként történő feltüntetéséről, a termék hígításáról vagy félrevezető jelöléséről.

A tudatos vásárlással már sokat segíthetünk magunkon - járjunk nyitott szemmel

Nézzük meg a 10 leggyakrabban manipulált élelmiszert, és hogy mire érdemes figyelnünk vásárláskor!

Kattints a képre a galériáért, és nézd végig a leggyakrabban hamisított élelmiszerek tízes listáját!

10 fotó

A tudatos vásárlás segít megőrizni a minőséget és biztonságérzetet ad nekünk. Mindig érdemes ellenőrizni a származási helyet, a tanúsítványokat és a csomagoláson található jelöléseket, különösen az olyan termékeknél, mint:

a minőségi sajtok , tejtermékek

, tejtermékek kolbászok, szalámik (pl.a magyarok téliszalámija)

(pl.a magyarok téliszalámija) őrölt kávé, őrölt fűszerek

vagy a bioélelmiszerek.

A hamisított termék anyagilag és egészségügyileg is rizikós

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mit vásárolunk, mert a hamisított termékek nemcsak pénzügyi veszteséget okoznak, hanem csökkenthetik az ételek tápértékét is.

Egy olcsóbb, gyenge minőségű olívaolaj vagy méz például nem tartalmazza azokat a hasznos antioxidánsokat és tápanyagokat, amelyek miatt az eredeti termék egészséges.

Ezen kívül jó tipp, ha figyeljük az ellenőrző hatóságok, fogyasztóvédelmi szervezetek figyelmeztetéseit. Tudatos választással nemcsak a saját egészségünket védhetjük, hanem hozzájárulunk a tisztességes piaci versenyhez is.

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