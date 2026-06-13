A legjobb sajtok az agynak 60 évesen – Lassítják a kognitív hanyatlást, védik a memóriát

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy nemcsak a testünk, hanem az agyunk egészsége is nagyban múlik azon, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. Most egy különleges étrend, a MIND-diéta került a figyelem középpontjába, amely a szakértők szerint segíthet lassítani az agy öregedését, sőt bizonyos neurodegeneratív betegségek kockázatát is csökkentheti. Emellett bizonyos sajtok védik a memóriát is.
Mi az a MIND-diéta?
A MIND-diéta a mediterrán étrend és a vérnyomáscsökkentő DASH-diéta legjobb elemeit ötvözi. Egy, a Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry folyóiratban megjelent kutatás során 1647 felnőttet követtek nyomon átlagosan 12 éven keresztül. Az eredmények szerint azok, akik a legkövetkezetesebben tartották magukat az étrendhez, agyi szempontból akár 2,5 évvel fiatalabbnak bizonyultak társaiknál.
Mit mutattak a vizsgálatok?
A kutatók szerint a MIND-diétát követő résztvevők esetében lassabb volt a szürkeállomány csökkenése. Ez különösen fontos, hiszen ez az agyterület kulcsszerepet játszik a memóriában és a tanulásban. Emellett kevesebb sorvadásos elváltozást is megfigyeltek náluk, a kedvező hatások pedig a 60 év feletti korosztályban még hangsúlyosabban jelentkeztek.
Mit érdemes enni a MIND-diétában?
Az étrend alapját a jól ismert egészséges élelmiszerek adják:
- leveles zöldségek,
- bogyós gyümölcsök,
- diófélék,
- hüvelyesek,
- halak,
- szárnyasok,
- valamint az olívaolaj.
A lista első pillantásra nem tartogat meglepetést, a kutatás azonban egy váratlan szereplőt is reflektorfénybe helyezett.
A sajtok meglepő előnye
A vizsgálat eredményei alapján a sajt az agyat leginkább támogató élelmiszerek közé került.
A rendszeres sajtfogyasztás összefüggést mutatott a szürkeállomány lassabb csökkenésével, valamint a memória szempontjából kiemelten fontos hippocampus jobb állapotának megőrzésével.
Ez azért is érdekes, mert a MIND-diéta eredeti ajánlása szerint a magasabb telítettzsír-tartalmú sajtok fogyasztását inkább korlátozni kellene.
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Nem mindegy, milyen sajtot választasz
Előnyben a ricotta, a túró és a feta
A szakértők szerint a kulcs a minőségben rejlik.
A diéta általános szabályaihoz jól illeszkednek az alacsonyabb zsírtartalmú sajtok, például a ricotta, a túró vagy a feta.
Az agy egészsége szempontjából azonban a hagyományos, érlelt sajtok is előnyösek lehetnek. A Gouda, a Comté, illetve a nyers tejből készült kecske- és juhsajtok jelentős mennyiségben tartalmaznak K2-vitamint és bioaktív peptideket, amelyek hozzájárulhatnak az erek és az agy megfelelő működéséhez.
Mennyit kell enni belőlük?
Ígéretes eredmények
Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű volt, ezért nem bizonyítja egyértelműen, hogy kizárólag az étrend felelős az agy védelméért.
Az olyan tényezők, mint a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly fenntartása és az általánosan kiegyensúlyozott életmód szintén jelentős szerepet játszanak.
A 12 éven át következetesen megfigyelt eredmények azonban arra utalnak, hogy a zöldségekben, bogyós gyümölcsökben, halakban és mértékletes mennyiségű minőségi sajtban gazdag étrend valóban az egyik legjobb befektetés lehet az agy egészségébe.