Mindig túlfőzöd a rizst? Ráadásul mancsos is lesz, és egy nagy csomóvá áll össze tálaláskor? Napi Tippünk segít, hogy puha, pergős köret készülhessen, anélkül, hogy főznöd kéne.

A rizsfőzés nem egy bonyolult konyhai művelet, mégsem könnyű úgy elkészíteni, hogy a nekünk tetsző állagot érje el. Most egy olyan elkészítési trükköt mutatunk, amivel puha, mégis pergős állagot tudtok elérni, tápanyagainak jelentős részét is megtartja, ráadásul nem kell a tűzhely mellett állni, amíg elkészül a rizs. Lássuk!

Puha, pergős rizs főzés nélkül: ezzel a trükkel egyszerűen készül szuper köret

Ennek a módszernek több előnye is van

A rizs szinte maximálisan megtartja tápanyagait, hiszen túlfőzés nélkül készül, miközben nem ragad össze, így szép pergős állagú lesz. Ráadásul az elkészítésre sem kell túl nagy figyelmet fordítanunk, hiszen nem a tűzhelyen készül a rizs, így a letapadt, odakapott szemeket és a túlfőzést is elkerüljük.

Ez a módszer pedig nem más, mint a rizs párolása / gőzölése.

Ez annyit jelent, hogy forrásban lévő vizet öntünk a már megmosott rizsszemekre, és lefedve állni hagyjuk.

Így csináld a rizs párolását

A rizsszemeket öblítsd le a művelet előtt, így távozik a felesleges keményítő.

Ezután az arányokat megtartva (1:2) önts forrásban lévő vizet a rizsre, ami egy edényben áll megmosva.

Például ha egy csésze rizst használsz, akkor 2 csésze forró vízzel öntsd nyakon.

Tipp: Adj hozzá egy kis vajat és fűszereket (pl. lestyán, petrezselyem, bors, sáfrány, kurkuma vagy akár fahéj), így még ízletesebb lesz a végeredmény.

Ezt követően jól csomagold be az edényt egy konyharuhába, így termoszhatást képezve sokáig meleg marad odabent.

Hagyd állni 40-60 percet, míg megpuhul (a hosszú szeműnek általában több idő kell).

