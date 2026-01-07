Gasztro

2026.01.07.

Puha, pergős rizs főzés nélkül: ezzel a trükkel egyszerűen készül szuper köret

Nosalty profilképe Nosalty

Mindig túlfőzöd a rizst? Ráadásul mancsos is lesz, és egy nagy csomóvá áll össze tálaláskor? Napi Tippünk segít, hogy puha, pergős köret készülhessen, anélkül, hogy főznöd kéne.

A rizsfőzés nem egy bonyolult konyhai művelet, mégsem könnyű úgy elkészíteni, hogy a nekünk tetsző állagot érje el. Most egy olyan elkészítési trükköt mutatunk, amivel puha, mégis pergős állagot tudtok elérni, tápanyagainak jelentős részét is megtartja, ráadásul nem kell a tűzhely mellett állni, amíg elkészül a rizs. Lássuk!

Fehér rizs
Puha, pergős rizs főzés nélkül: ezzel a trükkel egyszerűen készül szuper köret

Ennek a módszernek több előnye is van

A rizs szinte maximálisan megtartja tápanyagait, hiszen túlfőzés nélkül készül, miközben nem ragad össze, így szép pergős állagú lesz. Ráadásul az elkészítésre sem kell túl nagy figyelmet fordítanunk, hiszen nem a tűzhelyen készül a rizs, így a letapadt, odakapott szemeket és a túlfőzést is elkerüljük.

Ez a módszer pedig nem más, mint a rizs párolása / gőzölése.

Ez annyit jelent, hogy forrásban lévő vizet öntünk a már megmosott rizsszemekre, és lefedve állni hagyjuk.

Receptajánló:

Így csináld a rizs párolását

  • A rizsszemeket öblítsd le a művelet előtt, így távozik a felesleges keményítő.
  • Ezután az arányokat megtartva (1:2) önts forrásban lévő vizet a rizsre, ami egy edényben áll megmosva.
  • Például ha egy csésze rizst használsz, akkor 2 csésze forró vízzel öntsd nyakon.

Tipp:

Adj hozzá egy kis vajat és fűszereket (pl. lestyán, petrezselyem, bors, sáfrány, kurkuma vagy akár fahéj), így még ízletesebb lesz a végeredmény.
  • Ezt követően jól csomagold be az edényt egy konyharuhába, így termoszhatást képezve sokáig meleg marad odabent.
  • Hagyd állni 40-60 percet, míg megpuhul (a hosszú szeműnek általában több idő kell).

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldséges egytálétel

Babcurry villámgyorsan

A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk ...

mousse

Vegán csokimousse tofuból

Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő stresszel az ágy végében
Életmód

4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz...

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.

Nosalty

További cikkek

Egy nő vitamint szed be
Életmód

Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept