Omlettet készíteni nem nagy kunszt, azonban légiesen könnyű és puha omlettet már annál inkább! Mai Napi Tippünkben mutatunk egy extra hozzávalót, amivel a tiéd is ilyen lesz!

Számos tippet megosztottunk már, hogyan készíthetsz tökéletes omlettet, vagyis a ráérős reggelek egyik kedvencét. Most azonban egy olyan csavart mutatunk, amitől igazán könnyű, puha tojásételt varázsolhatsz. Lássuk, mi kell a légies omlett elkészítéséhez!

Így készíts légiesen könnyű és puha omlettet egyetlen, olcsó alapanyag hozzáadásával

Tükörtojás, főtt tojás, rántotta, omlett: az egyik legsokféleképpen variálható alapanyag a tojás, aminek elkészítésével kapcsolatban számos tippet-trükköt osztottunk már meg mi is. Hiszen mindig akad egy-egy újabb módszer, amivel még finomabbá tehetjük reggelinket.

A japánok bevált omlettkészítési tippjéhez pedig semmilyen különleges alapanyagra nincs szükség, csupán egy kis natúr joghurtra.

A feltört tojásokhoz kell mennyiségtől függően pár evőkanál joghurtot tenni, amitől nagyon puhává válik a végeredmény.

Receptajánló:

Mi az az omlett?

Az omlett egy népszerű és sokoldalú tojásétel, amelyet világszerte számtalan módon készítenek el. Alapja a felvert tojás, amelyet serpenyőben, kevés zsiradékon sütnek addig, amíg könnyű, laza állagú, mégis enyhén aranybarnára pirult lepényt nem kapnak. Az omlett önmagában is ízletes, de gyakran gazdagítják különféle hozzávalókkal, például sajttal, sonkával, zöldségekkel vagy friss fűszerekkel. Egyszerre lehet egyszerű reggeli és elegáns vacsora is, attól függően, hogyan tálaljuk. Az omlett igazi előnye a gyors elkészítés és a végtelen variációs lehetőség, így mindenki a saját ízlésére szabhatja.

Forrásunk volt.