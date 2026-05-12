Befőzés

2026.05.12.

A Pöttyös kijött az év legmegosztóbb ízével? Teszteltük az új Túró Rudit, ami nem is lehetne hazaibb

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

„Ez még viccnek is rossz!" „Elképesztően finom lehet, ez az eddigi legjobb lesz! „Komoly, azt hittem, áprilisi tréfa, de már május van!" Ezek a kommentek követték a Pöttyös új Túró Rudijának ízbejelentőjét. Nem voltunk restek, azonnal kipróbáltuk a Nosalty szerkesztőségében.

A Pöttyösnél már megszokhattuk, hogy időről időre előrukkolnak valami őrület izgalmas ízzel: legutóbb a citromkrémes fanyar ízvilágáért rajongók örülhettek, most pedig egy igazán ikonikus, hazai olajos magvat választottak a nyár sztárjának. Ami, nem más, mint, dobpergés...

...a SZOTYI!

Igen, jól olvastátok, a Pöttyös Óriás Szotyis Rudi arra a napraforgómagra építi a magyarok kedvenc desszertjét, ami nélkül nincsen focimeccs vagy buli, mindenki ismeri, és majdnem mindenki szereti.

Szerkesztőségünk nem volt rest, és megkóstolta a roppanós, szotyis-csokis réteg alatt rejlő túrós-napraforgókrémes finomságot.

Sós? Édes? Mindenképpen extrán merész, lássuk a véleményeket:

„Fú, ez a Túró Rudi nekem most telitalálat! Végre nem egy túl gejl, alapból édes töltelék! Nem tudom, miért idegenkedtek tőle a kommentelők, meg kell kóstolniuk, hiszen ez pont olyan sós mag, mint a mogyoró vagy a pisztácia.

A szotyi teljesen a gyerekkoromat idézi!

- futott be az első vélemény.

„Teljes értékű desszert, szóval, jó, hogy óriás, én kifejezetten örülök, hogy a ropogós-sós szotyiízt tökéletesen kompenzálja az édeskés, semlegesebb töltelék, de nem lesz a kedvencem" - állapította meg Marci.

A Pöttyös kijött az év legmegosztóbb ízével?
„A crunchy külseje miatt kicsit emlékeztet a Gurura, nagyon tetszik a textúra, és az, hogy ropogós, ezzel belevisz egy kis extrát! Azt hittem, hogy nagyobb lesz az édes-sós különbség, de nagyon jó a harmónia" - áradozott Zsófi.

„Én jobban örültem volna, ha a sima csokibevonat marad, mert így túltengett nekem a szotyi sóssága" - szontyolodott el némileg Panna.

„A szotyis verzió hírét hallva nem gondoltam volna, hogy ennyire működik, de nagyon megszerettem már egy falat után! Jó ötlet volt duplán belecsempészni a szotyit, így csokiburkolat is izgalmas textúrát kapott, az enyhén sós töltelék pedig a savanykás-édes túróval remek párost alkot" - lelkendezett Lilu.

„A pisztáciással összevetve, aminek szerintem sajnos nincsen erőteljes pisztáciaíze, itt sokkal jobban átjön a szotyi ízvilága, de nálam a befutó továbbra is a SIMA" - jelentette ki Petra.

Azt kell mondjuk, az eredmény erős döntetlen!

Miért imádjuk a napraforgómagot, avagy a szotyit?

A napraforgómag, vagy ahogy sokan hívják, a szotyi, alap nassolnivaló a magyar konyhában: nemcsak ropogtatnivalóként népszerű, hanem kenyerekben, péksütikben, sőt még krémekben és desszertekben is felbukkan.

Gazdag E-vitaminban, magnéziumban, szelénben és egészséges zsírokban, ráadásul enyhén diós íze miatt egyszerre működik sós és édes ételekben is.

Megkóstoltuk a Pöttyös Túró Rudi új, szotyis ízét
A klasszikus magvas kenyerektől a granolán át egészen a fagyiig számos módon használják fel, ezért nem teljesen váratlan, hogy most már a Túró Rudiban is töltelékké vált.

Tudtad?

A Túró Rudi először 1968-ban jelent meg Magyarországon, és azóta igazi kultikus édességgé vált. A pöttyös csomagolás annyira ikonikus lett, hogy sokan egyszerűen csak Pöttyösként hívják. Az évtizedek során rengeteg limitált és különleges íz jelent meg, de a szotyis verzió az egyik legszokatlanabb, ami garantáltan megosztja a közönséget.

