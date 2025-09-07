Standing pilates, a lusták új edzésformája

A standing pilates az új, egyre népszerűbb mozgásforma, ami állva végezhető, így egyszerre formálja az alakot, javítja az egyensúlyt és segít abban, hogy szebb legyen a tartásunk.

A pilates régóta az egyik legkedveltebb edzésforma, most pedig berobbant a modern változata is, a standing pilates, vagyis az állva végzett pilates. Nem kell hozzá más, csak egy kis tér, kényelmes ruházat és néhány perc koncentráció. Ez a mozgás kíméletes, mégis hatékony, hiszen folyamatosan dolgoztatja a törzsizmokat, fejleszti az egyensúlyt.

Miért érdemes kipróbálni?

Jobb testtartás: Az álló gyakorlatok során a mélyizmok folyamatosan stabilizálnak, így könnyebben kihúzod magad.

Funkcionális erő: Nemcsak edzés közben, hanem a mindennapokban is érezhető, hogy könnyebben mozogsz.

Ízületkímélő: Biztonságos és lassan végezhető, ezért kezdőknek és idősebbeknek is ideális.

Formál és zsírt éget: Az izmok aktív stabilizáló munkája miatt az edzés intenzívebb, mint gondolnád.

Lelki feltöltődés: Segít lecsendesedni, oldja a stresszt és növeli a koncentrációt.

Kinek ajánlott?

Bárkinek, aki szeretne kíméletes, mégis hatásos edzésformát. Ideális azoknak, akik sokat ülnek, hát- vagy derékfájással küzdenek, de sportolóknak is hasznos kiegészítés, mert növeli a koordinációt és megelőzheti a sérüléseket.

Hogyan kezdj hozzá?

Nem kell különleges felszerelés: elég egy stabil talaj és kényelmes öltözet. A gyakorlatokat kiegészítheted székkel, kis súllyal vagy gumiszalaggal, ha szeretnéd fokozni a hatást. Kezdheted online videókkal, de ha biztosra mennél, érdemes Pilates-oktatótól megtanulni az alapokat.

