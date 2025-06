Úszógumi? Narancsbőr? Pocak? Integetőháj? Egyik sem a kedvencünk, és mindegyikre vannak általános és célzott gyakorlatok, melyeknek hála, segíthetünk a problémás területeken. Kardió, tudatos étkezés, súlyzós edzés, úszás, futás, trx, jóga, pilates... Te mire esküszöl? Mi most az utóbbi, azaz a pilates halmazán belül hoztunk nektek három olyan gyakorlatsort, mely egészen egyszerű, ám annál hatásosabb, ha - többek közt - az integetőhájról, azaz akar alsó részén lelógó bőr- és zsírfeleslegről van szó.

3 pilatesgyakorlat, aminek hála, elfelejtheted az integetőhájat

1.) Oldalsó karkörzés

Állj csípőszéles terpeszbe, és nyújtsd ki két oldalra a karod, vállmagasságban. Kezdj el piciket körözni a karoddal a levegőben, 30 mp-ig egyik, majd 30 mp-ig a másik irányba, és ezt váltogasd néhány kör erejéig, napi rendszerességgel. A core-t, azaz a törzsed, gerinced, hasad tartsd egyenesen, behúzva, ne mozduljon el. A vállad ne húzd fel közben. Ez a gyakorlat a válladat, csuklyásizmodat és a karodat is erősíti.

2.) Körberajzolás oldalt fekve, karral

Feküdj le a földre vagy egy jógamatracra a jobb oldaladra, a jobb karodra, lábak oldalt, térdből behajlítva, felhúzva. A bal karoddal nyújtózz fel a füled mellett, tenyereket kiforgatva, és rajzolj körbe a karoddal, végigsimítva a földet a hátad mögött, majd előtt is. Pár kör után feküdj a másik oldaladra, és cserélj kart. Ettől a vállad és a karod is szépen formásodik majd.

Bridge, azaz híd Nő hídban fekszik a jógamatracon, a földön

3.) Híd karkörzéssel

A képen látható hölgyet követve emeld fel a csípőd, lábak a talajon (ez az úgynevezett híd, avagy glute bridge). A hasat és hátat tartsd egyenesen, feneket feszítsd be. Emeld fel a karjaidat a levegőbe, és befele majd kifele is mozgasd őket körkörösen, a csuklókkal is köröket leírva. Ismételd legalább ötször, mindkét irányba.

Végezd mindhárom gyakorlatot rendszeresen, hetente legalább háromszor!

