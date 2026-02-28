Nehezebb evőeszközök a finomabb fogásokért? Érdekes tanulmány látott napvilágot

A gasztrofizika egy érdekes tudományág, ami még érdekesebb felfedezéseket képes tenni az étkezési szokásaink kapcsán.

Az Oxfordi Egyetem egyik professzora által végzett kutatás szerint az ízérzékelésünket nemcsak az befolyásolja, amit ténylegesen a szánkba veszünk, hanem az is, mivel esszük. Az evőeszköz súlya, formája és színe is hatással lehet arra, mennyire tartjuk finomnak az adott ételt. Ez a jelenség a gasztrofizika vizsgálati területe, amely az étkezést összetett, több érzékszervet érintő élményként értelmezi.

Nemrégiben az Oxfordi Egyetem közösségi oldalán jelent meg egy videó, amelyben Charles Spence kísérleti pszichológus, a Crossmodal Research Laboratory vezetője arról beszélt: a legegyszerűbb módja annak, hogy egy fogást jobbnak értékeljenek a vendégek, ha nehezebb evőeszközzel tálaljuk azt.

Spence – akit a gasztrofizika egyik megteremtőjeként tartanak számon – már évekkel ezelőtt publikált egy tanulmányt a Flavour című szaklapban erről a jelenségről. A kísérlet során körülbelül 130 résztvevőnek ugyanazt az ételt szolgálták fel: először könnyebb, majd nehezebb evőeszközzel.

Az eredmény meglepő volt, mégis egyértelműen rámutatott az összefüggésre. A nehezebb evőeszközzel fogyasztott ételt ízletesebbnek, értékesebbnek és magasabb minőségűnek ítélték meg.

A résztvevők azt is jelezték, hogy többet fizetnének érte – annak ellenére, hogy az étel elkészítése teljesen azonos volt.

A magyarázat pszichológiai: az agyunk a nagyobb súlyt olyan fogalmakkal társítja, mint a minőség, a gondosság vagy az érték. Ezek az asszociációk pedig áttevődnek magára az ételre is, függetlenül annak valódi ízétől.

A szín és a forma szerepe

Charles Spence kutatásai nemcsak az evőeszköz súlyára terjedtek ki. A gasztrofizika azt vizsgálja, hogyan befolyásolják az ízélményt más érzékszerveink – például a hallás, a látás vagy a tapintás. Korábbi kísérletek kimutatták például, hogy a ropogós hang intenzitása is hatással van arra, mennyire érezzük frissnek egy chips állagát.

A szín szerepe szintén jelentős. Egy vizsgálatban ugyanazt a joghurtot édesebbnek és kellemesebbnek ítélték meg, ha fehér kanállal ették.

Erősebb színkontraszt esetén más értékelések születtek, még akkor is, ha az étel változatlan maradt. Ugyanaz a joghurt például fekete kanállal fogyasztva eltérő élményt adott, az epres joghurtot pedig kevésbé érezték édesnek, ha kék kanálból ették – a kék színt ugyanis kevésbé társítjuk az édességhez.

Ennek oka az, hogy az agy már azelőtt feldolgozza a vizuális és tapintási információkat, mielőtt az étel a szánkba kerülne. Ezek az előzetes benyomások elvárásokat alakítanak ki, amelyek végül befolyásolják a tényleges ízérzékelést.

A forma sem mindegy

Az evőeszköz alakja is számít. A kutatás résztvevői például sósabbnak érzékelték a sajtot, amikor késsel kóstolták, mint amikor villával, kanállal vagy fogpiszkálóval ették. A kisebb kanalak viszont édesebbnek „mutatják” az ételt, mivel tudat alatt a desszertekhez kötjük őket.

Mindez azt erősíti meg, hogy az étkezés nem pusztán ízlelés kérdése. Az élmény összetett, több érzékszerv együttműködésén alapul. A tányér, az evőeszköz, a színek és a textúrák mind hozzájárulnak ahhoz, amit végül finomnak – vagy kevésbé finomnak – érzünk.

