Sárgul az anyósnyelved? Így mentheted meg

Az anyósnyelv, más néven Sansevieria trifasciata, az egyik legnépszerűbb szobanövény. Jól tűri a félárnyékot, nem igényel gyakori öntözést, és kifejezetten ellenálló. Éppen ezért sokakat váratlanul ér, amikor a korábban feszes, zöld levelek sárgulni kezdenek.
Miért sárgulnak a levelek?
A leggyakoribb ok a túlöntözés. Bár sok növény rendszeres vízellátást igényel, az anyósnyelv kifejezetten a szárazabb környezetet kedveli. Vastag leveleiben vizet raktároz, ezért ha túl gyakran locsoljuk, a gyökerei könnyen rothadásnak indulhatnak.
A sárgulás leggyakoribb kiváltó okai:
- túlöntözés, pangó víz a cserép alján
- rossz vízelvezetésű, tömör föld
- huzatos, hideg hely
- hirtelen környezetváltozás
- tápanyaghiány vagy túlzásba vitt műtrágyázás
- erős, tűző napsütés miatti levélperzselődés
A probléma általában az alsó leveleken kezdődik. Ha a levelek puhává, vizenyőssé válnak, az már gyökérrothadásra utalhat.
Így mentheted meg lépésről lépésre
Ha időben közbelépsz, a növény gyorsan regenerálódhat.
Első lépés: ellenőrizd a földet. Ha nedves, hagyd teljesen kiszáradni, és addig ne öntözd.
Súlyosabb esetben:
- emeld ki a növényt a cserépből
- vizsgáld meg a gyökereket
- a barna, puha részeket vágd le
- ültesd friss, laza, jó vízáteresztő földbe
- használj lyukas aljú cserepet
A teljesen elsárgult leveleket nyugodtan eltávolíthatod, így a növény az egészséges részekre tudja fordítani az energiáját.
Hol érzi magát igazán jól?
Az anyósnyelv akkor fejlődik a legszebben, ha világos, de nem tűző napos helyen áll. A félárnyékot is elviseli, de a közvetlen, erős napsütés megperzselheti a leveleket.
Ideális körülmények:
- világos, szórt fény
- ritka, de alapos öntözés
- laza szerkezetű, jó vízelvezetésű föld
- 18–27 °C közötti hőmérséklet
Sokan ott hibáznak, hogy túl sok gondoskodást adnak neki. Ez a növény inkább akkor hálás, ha néha békén hagyjuk.