Sárgul az anyósnyelved? Így mentheted meg

A strapabíró szobanövény is jelez, ha valami nincs rendben. Mutatjuk, miért sárgul az anyósnyelv, és hogyan hozhatod vissza az életbe!

Az anyósnyelv, más néven Sansevieria trifasciata, az egyik legnépszerűbb szobanövény. Jól tűri a félárnyékot, nem igényel gyakori öntözést, és kifejezetten ellenálló. Éppen ezért sokakat váratlanul ér, amikor a korábban feszes, zöld levelek sárgulni kezdenek.

Anyósnyelv
Miért sárgulnak a levelek?

A leggyakoribb ok a túlöntözés. Bár sok növény rendszeres vízellátást igényel, az anyósnyelv kifejezetten a szárazabb környezetet kedveli. Vastag leveleiben vizet raktároz, ezért ha túl gyakran locsoljuk, a gyökerei könnyen rothadásnak indulhatnak.

A sárgulás leggyakoribb kiváltó okai:

  • túlöntözés, pangó víz a cserép alján
  • rossz vízelvezetésű, tömör föld
  • huzatos, hideg hely
  • hirtelen környezetváltozás
  • tápanyaghiány vagy túlzásba vitt műtrágyázás
  • erős, tűző napsütés miatti levélperzselődés

A probléma általában az alsó leveleken kezdődik. Ha a levelek puhává, vizenyőssé válnak, az már gyökérrothadásra utalhat.

Így mentheted meg lépésről lépésre

Ha időben közbelépsz, a növény gyorsan regenerálódhat.

Első lépés: ellenőrizd a földet. Ha nedves, hagyd teljesen kiszáradni, és addig ne öntözd.

Súlyosabb esetben:

  • emeld ki a növényt a cserépből
  • vizsgáld meg a gyökereket
  • a barna, puha részeket vágd le
  • ültesd friss, laza, jó vízáteresztő földbe
  • használj lyukas aljú cserepet

A teljesen elsárgult leveleket nyugodtan eltávolíthatod, így a növény az egészséges részekre tudja fordítani az energiáját.

Anyósnyelv
Hol érzi magát igazán jól?

Az anyósnyelv akkor fejlődik a legszebben, ha világos, de nem tűző napos helyen áll. A félárnyékot is elviseli, de a közvetlen, erős napsütés megperzselheti a leveleket.

Ideális körülmények:

  • világos, szórt fény
  • ritka, de alapos öntözés
  • laza szerkezetű, jó vízelvezetésű föld
  • 18–27 °C közötti hőmérséklet

Sokan ott hibáznak, hogy túl sok gondoskodást adnak neki. Ez a növény inkább akkor hálás, ha néha békén hagyjuk.

Forrásunk volt.

