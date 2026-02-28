A strapabíró szobanövény is jelez, ha valami nincs rendben. Mutatjuk, miért sárgul az anyósnyelv, és hogyan hozhatod vissza az életbe!

Az anyósnyelv, más néven Sansevieria trifasciata, az egyik legnépszerűbb szobanövény. Jól tűri a félárnyékot, nem igényel gyakori öntözést, és kifejezetten ellenálló. Éppen ezért sokakat váratlanul ér, amikor a korábban feszes, zöld levelek sárgulni kezdenek.

Sárgul az anyósnyelved? Így mentheted meg

Miért sárgulnak a levelek?

A leggyakoribb ok a túlöntözés. Bár sok növény rendszeres vízellátást igényel, az anyósnyelv kifejezetten a szárazabb környezetet kedveli. Vastag leveleiben vizet raktároz, ezért ha túl gyakran locsoljuk, a gyökerei könnyen rothadásnak indulhatnak.

A sárgulás leggyakoribb kiváltó okai:

túlöntözés, pangó víz a cserép alján

rossz vízelvezetésű, tömör föld

huzatos, hideg hely

hirtelen környezetváltozás

tápanyaghiány vagy túlzásba vitt műtrágyázás

erős, tűző napsütés miatti levélperzselődés

A probléma általában az alsó leveleken kezdődik. Ha a levelek puhává, vizenyőssé válnak, az már gyökérrothadásra utalhat.

Így mentheted meg lépésről lépésre

Ha időben közbelépsz, a növény gyorsan regenerálódhat.

Első lépés: ellenőrizd a földet. Ha nedves, hagyd teljesen kiszáradni, és addig ne öntözd.

Súlyosabb esetben:

emeld ki a növényt a cserépből

vizsgáld meg a gyökereket

a barna, puha részeket vágd le

ültesd friss, laza, jó vízáteresztő földbe

használj lyukas aljú cserepet

A teljesen elsárgult leveleket nyugodtan eltávolíthatod, így a növény az egészséges részekre tudja fordítani az energiáját.

Hol érzi magát igazán jól?

Az anyósnyelv akkor fejlődik a legszebben, ha világos, de nem tűző napos helyen áll. A félárnyékot is elviseli, de a közvetlen, erős napsütés megperzselheti a leveleket.

Ideális körülmények:

világos, szórt fény

ritka, de alapos öntözés

laza szerkezetű, jó vízelvezetésű föld

18–27 °C közötti hőmérséklet

Sokan ott hibáznak, hogy túl sok gondoskodást adnak neki. Ez a növény inkább akkor hálás, ha néha békén hagyjuk.

