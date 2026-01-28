Az orosz diszkontlánc után hazánkba jön a világ egyik legnagyobb, orosz pizzérialánca

Életmód

1300 étterem 26 országban, és most mi következünk. A világ egyik legnagyobb pizzalánca érkezik Magyarországra, egyenesen Oroszországból. Jön a Dodo Pizza.

A Mere (nálunk Basket Plus) diszkontlánc után Magyarországon terjeszkedne a 15 évvel ezelőtt Moszkvában alapított orosz Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca. Egységeik száma alapján a TOP 10 nemzetközi pizzamárkához tartoznak, a tervek szerint pedig tíz éven belül akár 30 éttermet nyitnának nálunk - írja a 24.hu.

Dodo pizza logó oroszul
A világ egyik legnagyobb pizzérialánca, az orosz Dodo Pizza is hazánkba jön
Getty

A cég Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten is működtet egységeket, összesen 1300 éttermet, 26 különböző országban, jelenleg pedig, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia után Magyarország a cél.

A Dodo Pizza főként a házhozszállításra és online rendelésre összpontosít, így a magyarországi piac (a rengeteg turista miatt is) kedvezne nekik.

A hazánkban való terjeszkedést egyébként a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás tenné lehetővé, melynek értelmében:

  • az első három évben 10 étterem megnyitását,
  • hosszabb távon pedig akár 30 egység létrehozását tervezik.

Forrásunk volt.

