Az orosz diszkontlánc után hazánkba jön a világ egyik legnagyobb, orosz pizzérialánca

A Mere (nálunk Basket Plus) diszkontlánc után Magyarországon terjeszkedne a 15 évvel ezelőtt Moszkvában alapított orosz Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca. Egységeik száma alapján a TOP 10 nemzetközi pizzamárkához tartoznak, a tervek szerint pedig tíz éven belül akár 30 éttermet nyitnának nálunk - írja a 24.hu.
A cég Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten is működtet egységeket, összesen 1300 éttermet, 26 különböző országban, jelenleg pedig, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia után Magyarország a cél.
A Dodo Pizza főként a házhozszállításra és online rendelésre összpontosít, így a magyarországi piac (a rengeteg turista miatt is) kedvezne nekik.
A hazánkban való terjeszkedést egyébként a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás tenné lehetővé, melynek értelmében:
- az első három évben 10 étterem megnyitását,
- hosszabb távon pedig akár 30 egység létrehozását tervezik.