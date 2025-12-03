20-30%-kal olcsóbb termékeket ígérnek: megnyílt az orosz diszkontlánc első budapesti egysége

Mi is írtunk már a beharangozott orosz diszkontlánc, a Mere terjeszkedéséről és várható magyarországi nyitásáról, most azonban, úgy tűnik, meg is van, hol nyílt meg az első egységük - igaz, más néven, de csakugyan orosz háttérrel.

Magyarországon nem Mere, hanem, Basket Plusz márkanéven indult a hálózat, amelynek első üzletét a XVIII. kerületi Besence utcában, a Mohu egyik hulladékfeldolgozó telepe mellett, és kocsival pár percre a nagy riválisnak számító német diszkontláncok, az Aldi és a Lidl egy-egy üzletétől nyitották - számol be róla a Telex.

Másfél év csúszással tehát megnyílt a Besence utcai egység, melyről a Mere magyar Facebook-oldala is hírt adott, kiemelve, hogy reggel 9-kor nyitnak, a vásárlók pedig általában kígyózó sorokkal várakoznak a bejáratuk előtt, hiszen 20–30 százalékkal olcsóbban kínálják a termékeiket, mint a „hagyományos” diszkontláncok.

Egyébként a további leendő Basket Plusz egységek nyitására alkalmas ingatlanok felkutatása az ország más területein, így például a Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza-háromszögben és Nyugat-Magyarországon is tovább zajlik.

Forrásunk volt.

