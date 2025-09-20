3 növény, melyet egy kertész sosem ültetne a saját kertjébe

A kertészkedés csodás, de nem mindig egyszerű – néhány növény több bosszúságot okoz, mint örömet.

A kertészkedés tudománya nem annyira fekete-fehér, mint ahogy egyes növénykedvelők beállítják. Sok éves próbálkozásra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mi működik számunkra: mely növények fejlődnek jól, melyek nem, melyek képesek harmóniában élni egymással, és melyek nem. Az pedig szintén lényeges, hogy valójában mit szeretnénk termeszteni, akár egy kis kerttel, akár csak egy teraszkerttel dolgozunk.

Jacquelyn McGilvray évtizedeken át mesterkertészként dolgozott, és ez alatt jó néhány hibát is elkövetett. Ugyanakkor rengeteget tanult, többek között azt is, mely növényeket nem ültetne soha többé a kertjébe.

Íme három növény, amelyet a kertész végleg kitiltott a kertjéből, kattints a képre a galériáért!

3 fotó

Forrásunk volt.