Ezeket a növényeket ne ültesd a telekhatárra – még per is lehet belőle

Sokan nem is sejtik, hogy egy rosszul megválasztott kerti növény akár jogi vitákhoz is vezethet. Egyes, telekhatárra ültetett fajok ugyanis olyan agresszíven terjednek, hogy a szomszéd kertjében is kárt okozhatnak – amit már a törvény sem néz tétlenül.