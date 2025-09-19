Sulikezdés

2025.09.19.

8 növény, amit soha ne ültess a rózsáid mellé, ha virágzó bokrokra vágysz

Nosalty profilképe Nosalty

A rózsa rendkívül érzékeny a környezetére, és ebbe a szomszédsága is beletartozik. Eláruljuk, mi az a 8 növény, amit semmiképp se ültess a rózsáid mellé!

Vannak növények, amelyek az emberekhez hasonlóan egyszerűen nem jönnek ki egymással. Szerencsére azonban míg a szomszédaidat ritkán válogathatod meg, addig azt, hogy milyen növények veszik körbe a rózsáidat, te döntöd el. Fontos is erre figyelni, mert a rossz növényszomszéd negatívan befolyásolhatja a rózsád egészségét: megfoszthatják a virágzáshoz szükséges értékes tápanyagoktól és víztől, vagy odavonzhatják a kártevőket. Ezért az alábbi 8 növényt semmiképp se ültesd a rózsák mellé:

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

8 fotó

További növényekkel foglalkozó cikkeink, amik érdekelhetnek:

Forrásunk volt.

