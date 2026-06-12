Nosalty Mit főzzek hétvégén? Nyárias fogások jönnek: zölbabfőzelék, töltött paprika és banánpuding is a menüben

A kefirt régóta az egészségtudatos étrendbe jól illeszkedő termékek között tartjuk számon, mégis sokan idegenkednek tőle jellegzetesen savanykás íze és karakteres állaga miatt. Azonban ennek nem kell így lennie: az Activia bemutatta új ivókefirjét, amely a hagyományos kefir értékeit lágyabb, krémesebb formában kínálja. A natúr és eperízben elérhető újdonság 280 grammos palackban érkezik, így könnyen beilleszthető egy kiegyensúlyozott reggelibe, vagy napközbeni snackként is magunkkal vihető.