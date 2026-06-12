Nosalty Mit főzzek hétvégén? Nyárias fogások jönnek: zölbabfőzelék, töltött paprika és banánpuding is a menüben

Nagyon ütős menüsor hétvégére!
SZOMBAT
Leves
Izlandi ribizlileves
Desszert
Kétszersült puding a kert kincseivel
VASÁRNAP
Visszatér a nyárias meleg, ezzel együtt kedvenc nyári fogásainknak is helye van a tányérokon.
Nagyon ütős menüsor hétvégére!
SZOMBAT
VASÁRNAP
A svéd barátainknál, Göteborgban töltöttünk egy hétvégét és annyira ízlett ott ez a saláta, hogy muszáj volt itthon is elkészítenem. :)
Ki ne szeretné a meghatározó gyerekkori édességet, a vendégségek, születésnapi bulik és iskolai vásárok sztárját, a keksztekercset? Ez itt a mi verziónk, próbáljátok ki, vagy ...
Jó idő van, végre nyaralunk vagy a jól megérdemelt szabadságunkat töltjük, nem csoda, ha kedvet kapunk egy nagyiféle lekvárhoz vagy dzsemhez. Megéri ezen receptek alapján dolgozni, mert ennyire finom bolti lekvár sosem lesz sehol. A mama dzsemje legyen az etalon!Macsuga Viktória
A világhírű koppenhágai Noma étterem bejelentette, hogy 2026 augusztus elején ismét megnyitja kapuit. Az új időszakban azonban alapítója és ikonikus séfje, René Redzepi háttérbe vonul az operatív irányításból.Nosalty
Visszatér a nyárias meleg, ezzel együtt kedvenc nyári fogásainknak is helye van a tányérokon.Macsuga Viktória
Gondoltad volna, hogy a nagyi konyhájában lévő eszközök is lehetnek igazi retró kincsek? Most kipróbálhatod, mennyire ismered fel a régi kézi diódarálót, habverőt, kuktát vagy a tarkedlisütőt! Teszteld a tudásod és nosztalgiázz a 70–80-as évek konyhai világában.
A szem egészségéért mi magunk is tehetünk, még hozz áa táplálkozásunkkkal. És nemcsak a sárgarépa hat jótékonyan a szemünkre, hanem egy bizonyos fűszer is, ami a dietetikusok is előszeretettel ajánlanak.
Mit meg nem tennénk, hogy egy kis ropogós brokkolihoz jussunk? Panírozzunk hát, ha törik, ha szakad, elé jöjjön egy kis kukoricasaláta sok-sok majonézzel, utána pedig egy pohár jeges, alkoholos ital, mert megérdemeljük!
Évekkel ezelőtt addig kutakodtam a neten, amíg sikerült összeszednem a befőtt készítés legegyszerűbb módját, az üvegek csírátlanításától a gyümölcs üvegbe helyezésén ...
Van egy hatalmas nagy cseresznyefánk, így aztán bőségesen ellát bennünket terméssel. Cseresznyeérés idején aztán sorra sütöm a kedvenc süteményeinket, mint pl. ezt a pitét is.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...