Grillezz!

2026.06.12.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Nyárias fogások jönnek: zölbabfőzelék, töltött paprika és banánpuding is a menüben

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Visszatér a nyárias meleg, ezzel együtt kedvenc nyári fogásainknak is helye van a tányérokon.

Nagyon ütős menüsor hétvégére!

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