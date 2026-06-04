Szakácshiány lehetetleníti el a balatoni szezont: többen ki se tudtak nyitni

Miért nincs elég szakács?
- mondta el Makkos Péter, a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője.
Munkaerőhiány minden területen
Nem csak a szakácsokból van hiány:
a vendéglátóhelyek felszolgálókból és takarítókból is nehézkesen találnak munkaerőt.
A magas foglalkoztatási költségek, adók és rezsiköltségek tovább nehezítik a helyzetet, ezért sok helyen a diákmunka sem tudja teljesen pótolni a tapasztalt szakembereket- írja a Sokszínűvidék cikke.
Hogyan próbálják megoldani a szakácshiányt?
A balatoni vállalkozók különböző megoldásokkal próbálkoznak:
- egyes éttermek magasabb bérekkel és plusz juttatásokkal próbálják vonzóvá tenni a szakácsoknak a szezonális munkát - Tihanyban például 2026 nyár elején 650 ezres nettó bérrel és extra juttatásokkal kerestek szakácsot
- a diákmunkások bevonása részleges segítséget jelent, de a tapasztalt szakácsok hiánya továbbra is érezhető marad
Mit jelent ez a nyári szezonra nézve?
A vendéglátók szerint a szezon sikere nagyban függ a munkaerő rendelkezésre állásától és az időjárástól. Bár sokan remélik az előző évi forgalomhoz hasonló nyereséget, a szakácshiány komoly kockázatot jelent a balatoni éttermek és büfék működésére.