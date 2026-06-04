Szakácshiány lehetetleníti el a balatoni szezont: többen ki se tudtak nyitni

Ahogy közeledik a nyár, a balatoni vendéglátóhelyek már most aggódnak: a szezonra súlyos szakácshiány nehezíti a felkészülést. A tó környéki éttermek, büfék és szállodák egyaránt arról számolnak be, hogy kevés a képzett szakember, és a szezonális munka nem vonzza eléggé a fiatalokat.

Miért nincs elég szakács? Az OKJ-s szakácsképzés megszűnése és a képzések átalakulása miatt kevesebb a hazai képzett szakács. Emellett sokan külföldön vállalnak munkát, és a nyári szezonra sem térnek vissza Magyarországra. A balatoni munkaidő hosszú, a fizetés gyakran szezonális, ezért a szakemberek számára kevésbé vonzó



- mondta el Makkos Péter, a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője.

Munkaerőhiány minden területen

Nem csak a szakácsokból van hiány:

a vendéglátóhelyek felszolgálókból és takarítókból is nehézkesen találnak munkaerőt.

A magas foglalkoztatási költségek, adók és rezsiköltségek tovább nehezítik a helyzetet, ezért sok helyen a diákmunka sem tudja teljesen pótolni a tapasztalt szakembereket - írja a Sokszínűvidék cikke.

Balatonfüredi vasútállomás étterme, 1972 Fortepan / Bauer Sándor





Hogyan próbálják megoldani a szakácshiányt?

A balatoni vállalkozók különböző megoldásokkal próbálkoznak:

egyes éttermek magasabb bérekkel és plusz juttatásokkal próbálják vonzóvá tenni a szakácsoknak a szezonális munkát - Tihanyban például 2026 nyár elején 650 ezres nettó bérrel és extra juttatásokkal kerestek szakácsot

próbálják vonzóvá tenni a szakácsoknak a szezonális munkát - Tihanyban például 2026 nyár elején 650 ezres nettó bérrel és extra juttatásokkal kerestek szakácsot a diákmunkások bevonása részleges segítséget jelent, de a tapasztalt szakácsok hiánya továbbra is érezhető marad

Mit jelent ez a nyári szezonra nézve?

A vendéglátók szerint a szezon sikere nagyban függ a munkaerő rendelkezésre állásától és az időjárástól. Bár sokan remélik az előző évi forgalomhoz hasonló nyereséget, a szakácshiány komoly kockázatot jelent a balatoni éttermek és büfék működésére.

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