Gasztro

2026.06.04.

Szakácshiány lehetetleníti el a balatoni szezont: többen ki se tudtak nyitni

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Ahogy közeledik a nyár, a balatoni vendéglátóhelyek már most aggódnak: a szezonra súlyos szakácshiány nehezíti a felkészülést. A tó környéki éttermek, büfék és szállodák egyaránt arról számolnak be, hogy kevés a képzett szakember, és a szezonális munka nem vonzza eléggé a fiatalokat.

Miért nincs elég szakács?

Az OKJ-s szakácsképzés megszűnése és a képzések átalakulása miatt kevesebb a hazai képzett szakács. Emellett sokan külföldön vállalnak munkát, és a nyári szezonra sem térnek vissza Magyarországra. A balatoni munkaidő hosszú, a fizetés gyakran szezonális, ezért a szakemberek számára kevésbé vonzó

- mondta el Makkos Péter, a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője.

Munkaerőhiány minden területen

Nem csak a szakácsokból van hiány:

a vendéglátóhelyek felszolgálókból és takarítókból is nehézkesen találnak munkaerőt.

A magas foglalkoztatási költségek, adók és rezsiköltségek tovább nehezítik a helyzetet, ezért sok helyen a diákmunka sem tudja teljesen pótolni a tapasztalt szakembereket

- írja a Sokszínűvidék cikke.
Balatonfüredi vasútállomás étterme, 1972
Balatonfüredi vasútállomás étterme, 1972
Fortepan / Bauer Sándor

Hogyan próbálják megoldani a szakácshiányt?

A balatoni vállalkozók különböző megoldásokkal próbálkoznak:

Mit jelent ez a nyári szezonra nézve?

A vendéglátók szerint a szezon sikere nagyban függ a munkaerő rendelkezésre állásától és az időjárástól. Bár sokan remélik az előző évi forgalomhoz hasonló nyereséget, a szakácshiány komoly kockázatot jelent a balatoni éttermek és büfék működésére.

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