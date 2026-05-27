650 ezres nettó bérrel és extra juttatásokkal keres szakácsot a nyárra ez a balatoni étterem

Kiemelkedő nettó bérrel keres szakácsot egy tihanyi vendéglátóegység a nyárra. A 650 ezres nettó fizetés pedig nem minden: extra juttatások is kiegészítik a bérezést.

Azt eddig is tudtuk, hogy a nyári szezonra több vízparti vendéglátóhely is extra munkaerőt keres, de úgy néz ki, hogy akadnak olyan helyek, ahol meg is fizetik az új alkalmazottakat.

A tihanyi vitorláskikötő közvetlen partján keres egy hazai vendéglátócég szakácsot a szezonra.

A hirdetésben 650 ezer forintos nettóbér áll szállással és napi étkezéssel együtt.

A munka májustól októberig tart, a hirdetést pedig a Forelle Catering Kft. rakta fel. A főszezonban folyamatos nyitvatartással üzemel a hely, míg a szezon elején és végén hétvégi műszakokat kell vállalni a hirdetés szerint. Annak, aki budapesti a főszezonon kívüli időszakban is tudnak munkát biztosítani a hétköznapokra a fővárosban.

A munkarend heti 4 napot jelent napi 11 órában, ami a balatoni vendéglátásban általános jelenségnek számít.

A munkaköri leírás szerint könnyen elkészíthető, mégis igényes fogásokat kell prezentálni, ezen kívül feladat az alapanyagok előkészítése, valamint a konyha tisztaságának és higiéniai rendjének biztosítása. A hirdető cég rutinos, megbízható és jól terhelhető szakácsot keres, ugyanakkor más pozíciókra is lehet jelentkezni:

konyhai kisegítőként vagy pultos/felszolgálóként akár ismerősökből álló csapatokat is szívesen fogadnak.

A munkahely különleges adottságokkal rendelkezik:

vízparti környezet,

rendezett kikötő

és nyugodt, prémium hangulatú tihanyi helyszín várja a dolgozókat.

Forrásunk volt.