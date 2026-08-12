Ettől a filléres trükktől úgy működik majd a mosogatógéped, mintha vadonatúj lenne

Ha a mosogatógép már nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban, könnyű arra gondolni, hogy valami komolyabb baja van. Pedig sokszor egyszerűen csak a szórókarok apró nyílásai tömődnek el. Lássuk, hogyan tudod egy fogpiszkáló segítségét hívni ebben az esetben!
A lyukakba az évek során vízkő, zsír és apró ételmaradékok is bekerülhetnek. Ilyenkor a vízsugarak gyengébbek lehetnek, a víz pedig nem jut el megfelelően a gép minden részébe.
Itt jön képbe a fogpiszkáló
Nem kell erősen nyomkodni: a cél csupán az, hogy a beleragadt szennyeződéseket fellazítsd. Ezután alaposan öblítsd át a szórókarokat meleg vízzel, hogy a fellazított darabok is távozzanak.
Fém tű helyett érdemes inkább fa fogpiszkálót használni, mert a fémből készült hegyes eszköz megsértheti vagy kitágíthatja a műanyag nyílásokat.
Ha vízköves, jöhet egy kis áztatás
Ha a szórókarokon láthatóan sok a vízkő, a fogpiszkálós tisztítás előtt vagy után egy alaposabb áztatás is segíthet.
Így csináld:
A szűrőről se feledkezz meg!
A mosogatógép tisztításánál nem érdemes csak a szórókarokra koncentrálni. Az alsó szűrőben rengeteg ételmaradék és zsír gyűlhet össze, ezért ezt is rendszeresen érdemes kivenni és alaposan elmosni.
Ha már nekiálltál a nagytakarításnak, egy üres, magas hőfokú programot is lefuttathatsz a gépen. Így nemcsak a szórókarok, hanem a mosogatógép belseje is frissebb és tisztább lehet.
Pár perc munka, látványosabb eredmény
A mosogatógép karbantartásához tehát nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre vagy különleges eszközökre. Egy fogpiszkálóval néhány perc alatt megtisztíthatod a szórókarok apró nyílásait, és ha a szűrőt is rendszeresen elmosod, sok kellemetlenséget megelőzhetsz.
Címlapkép: a képet Google Gemini-vel készítettük