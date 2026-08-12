Gasztro

2026.08.12.

Ettől a filléres trükktől úgy működik majd a mosogatógéped, mintha vadonatúj lenne

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A mosogatógép az egyik legnagyobb konyhai áldás, egészen addig, amíg azt nem vesszük észre, hogy a poharak foltosak, a tányérokon pedig megmaradnak az ételdarabkák. Mielőtt azonban szerelőt hívnál vagy új gépben gondolkodnál, érdemes egy egészen egyszerű praktikát bevetni: elég lehet hozzá egy fogpiszkáló.

Ha a mosogatógép már nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban, könnyű arra gondolni, hogy valami komolyabb baja van. Pedig sokszor egyszerűen csak a szórókarok apró nyílásai tömődnek el. Lássuk, hogyan tudod egy fogpiszkáló segítségét hívni ebben az esetben!

Mosogatógép alkatrész tisztítása
Ettől a filléres trükktől újra úgy mosogat a géped, mintha új lenne
A képet Google Gemini-vel készítettük

A lyukakba az évek során vízkő, zsír és apró ételmaradékok is bekerülhetnek. Ilyenkor a vízsugarak gyengébbek lehetnek, a víz pedig nem jut el megfelelően a gép minden részébe.

Itt jön képbe a fogpiszkáló

A megoldás meglepően egyszerű. Vedd ki a mosogatógépből a szórókarokat, majd egy fa fogpiszkáló segítségével óvatosan tisztítsd ki az apró fúvókanyílásokat.

Nem kell erősen nyomkodni: a cél csupán az, hogy a beleragadt szennyeződéseket fellazítsd. Ezután alaposan öblítsd át a szórókarokat meleg vízzel, hogy a fellazított darabok is távozzanak.

Fém tű helyett érdemes inkább fa fogpiszkálót használni, mert a fémből készült hegyes eszköz megsértheti vagy kitágíthatja a műanyag nyílásokat.

Ha vízköves, jöhet egy kis áztatás

Ha a szórókarokon láthatóan sok a vízkő, a fogpiszkálós tisztítás előtt vagy után egy alaposabb áztatás is segíthet.

Így csináld:

Tedd a szórókarokat körülbelül 15 percre meleg vízbe, amelyhez kevés ecetesszenciát vagy citromsavat adhatsz. Ezután öblítsd át őket alaposan, és csak akkor tedd vissza a gépbe, ha már minden szennyeződés eltűnt.

A szűrőről se feledkezz meg!

A mosogatógép tisztításánál nem érdemes csak a szórókarokra koncentrálni. Az alsó szűrőben rengeteg ételmaradék és zsír gyűlhet össze, ezért ezt is rendszeresen érdemes kivenni és alaposan elmosni.

mosogatógép
Az alsó szűrőket is érdemes rendszeres mosni

Ha már nekiálltál a nagytakarításnak, egy üres, magas hőfokú programot is lefuttathatsz a gépen. Így nemcsak a szórókarok, hanem a mosogatógép belseje is frissebb és tisztább lehet.

Pár perc munka, látványosabb eredmény

A mosogatógép karbantartásához tehát nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre vagy különleges eszközökre. Egy fogpiszkálóval néhány perc alatt megtisztíthatod a szórókarok apró nyílásait, és ha a szűrőt is rendszeresen elmosod, sok kellemetlenséget megelőzhetsz.

Címlapkép: a képet Google Gemini-vel készítettük

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