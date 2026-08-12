Ettől a filléres trükktől úgy működik majd a mosogatógéped, mintha vadonatúj lenne

A mosogatógép az egyik legnagyobb konyhai áldás, egészen addig, amíg azt nem vesszük észre, hogy a poharak foltosak, a tányérokon pedig megmaradnak az ételdarabkák. Mielőtt azonban szerelőt hívnál vagy új gépben gondolkodnál, érdemes egy egészen egyszerű praktikát bevetni: elég lehet hozzá egy fogpiszkáló.

Ha a mosogatógép már nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban, könnyű arra gondolni, hogy valami komolyabb baja van. Pedig sokszor egyszerűen csak a szórókarok apró nyílásai tömődnek el. Lássuk, hogyan tudod egy fogpiszkáló segítségét hívni ebben az esetben!

Ettől a filléres trükktől újra úgy mosogat a géped, mintha új lenne A képet Google Gemini-vel készítettük

A lyukakba az évek során vízkő, zsír és apró ételmaradékok is bekerülhetnek. Ilyenkor a vízsugarak gyengébbek lehetnek, a víz pedig nem jut el megfelelően a gép minden részébe.

Itt jön képbe a fogpiszkáló

A megoldás meglepően egyszerű. Vedd ki a mosogatógépből a szórókarokat, majd egy fa fogpiszkáló segítségével óvatosan tisztítsd ki az apró fúvókanyílásokat.

Nem kell erősen nyomkodni: a cél csupán az, hogy a beleragadt szennyeződéseket fellazítsd. Ezután alaposan öblítsd át a szórókarokat meleg vízzel, hogy a fellazított darabok is távozzanak.

Fém tű helyett érdemes inkább fa fogpiszkálót használni, mert a fémből készült hegyes eszköz megsértheti vagy kitágíthatja a műanyag nyílásokat.

Ha vízköves, jöhet egy kis áztatás

Ha a szórókarokon láthatóan sok a vízkő, a fogpiszkálós tisztítás előtt vagy után egy alaposabb áztatás is segíthet.

Így csináld: Tedd a szórókarokat körülbelül 15 percre meleg vízbe, amelyhez kevés ecetesszenciát vagy citromsavat adhatsz. Ezután öblítsd át őket alaposan, és csak akkor tedd vissza a gépbe, ha már minden szennyeződés eltűnt.

A szűrőről se feledkezz meg!

A mosogatógép tisztításánál nem érdemes csak a szórókarokra koncentrálni. Az alsó szűrőben rengeteg ételmaradék és zsír gyűlhet össze, ezért ezt is rendszeresen érdemes kivenni és alaposan elmosni.

Az alsó szűrőket is érdemes rendszeres mosni

Ha már nekiálltál a nagytakarításnak, egy üres, magas hőfokú programot is lefuttathatsz a gépen. Így nemcsak a szórókarok, hanem a mosogatógép belseje is frissebb és tisztább lehet.

Pár perc munka, látványosabb eredmény

A mosogatógép karbantartásához tehát nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre vagy különleges eszközökre. Egy fogpiszkálóval néhány perc alatt megtisztíthatod a szórókarok apró nyílásait, és ha a szűrőt is rendszeresen elmosod, sok kellemetlenséget megelőzhetsz.

Címlapkép: a képet Google Gemini-vel készítettük

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