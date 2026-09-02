Gasztro

2026.09.02.

A polgármester lecsapott: 12 kiló sajtból 3,5 kilót kaptak a gyerekek, a többit hazalopták a konyhások

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A gyömrői általános iskola konyhásai nem kevés élelmiszert terveztek hazavinni a gyerekeknek szánt alapanyagokból, de a polgármester elkapta őket.

BIzarr esetre derült fény Gyömrőn: a polgármester rajtaütése során nem kevés, a gyerekektől ellopott élelmiszer került elő a Fekete István Általános Iskola konyhásainak csomagjaiból, melyet épp készültek hazavinni - írta meg a 24.hu.

A polgármester fényképe
forrás

A konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban megkértem őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Mind a négy dolgozónál azonos mennyiségű élelmiszer volt – dekára pontosan szétmérve négy felé –, amit megpróbáltak ellopni

- írta a Facebook-on a polgármester, Kisberk Szabolcs.

Az esetről a polgármester videót is készített, melyen éppen kipakoltatja a konyhások csomagjait a parkolóban, íme:

Hogy miket készültek ellopni egészen pontosan? Kisberk Szabolcs feljegyezte:

  • „A 6 KG RESZELT SAJTBÓL 5,1 kg-OT LOPTAK EL, ÉS MINDÖSSZE 0,9 KG-OT OSZTOTTAK KI A TÖBB SZÁZ GYEREK KÖZÖTT.
  • A 6 KG SONKA FELVÁGOTTBÓL 3,5 KG-OT LOPTAK EL, 2,5 KG-OT ADTAK ODA A GYEREKEKNEK
  •  A 6 KG MARGARIN FELÉT, 3 KG-OT OSZTOTTAK KI
  • EZEN FELÜL ELLOPTAK KÖZEL 3 KG ZÖLDPAPRIKÁT, 5 KG ŐSZIBARACKOT ÉS EGY NAGY CSOMAG LEVESGYÖNGYÖT”.

Az egyik hűtőben továbbá kilószámra volt elrejtve további ételmaradék és alapanyag.

A polgármester fényképe
forrás

A négy önkormányzati konyhai dolgozót Kisberk azonnali hatállyal elbocsájtotta, a rendőrők pedig lopás miatt indítottak eljárást az ügyben.

Forrásunk volt.

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