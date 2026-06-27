Krémes leves, ropogós kérgű főétel és hűsítő desszert vár!
Nosalty Mit főzzek ma? Krémes gyümölcsleves, strandos hekk és citromfagyi esik jól a mai nap
Egy frissítő, nyárias menüsor érkezik hideg gyümölcslevessel, strandos főétellel és fagyival!
Egy frissítő, nyárias menüsor érkezik hideg gyümölcslevessel, strandos főétellel és fagyival!
Krémes leves, ropogós kérgű főétel és hűsítő desszert vár!
A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő ...
A chilis bab az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk laktató, egyszerű és tápanyagokban gazdag ételt készíteni. Ebben a verzióban ráadásul kétféleképpen is ...
Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 ...
Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!Hirdetés
Mióta az eszemet tudom, hiszek benne, hogy a legjobb dolog a nyárban, hogy minden sétába belefér egy fagyizás. Az egyik kedvenc édességem, és bár szívesen kísérletezek új, és izgalmas ízekkel, egyszer például megkóstoltam a kaliforniai paprika sorbet-t, isteni volt, azért még mindig az alapízek a kedvenceim. Amik egyébként annak is fokmérői, hogy adott helyen tudnak-e fagyit készíteni vagy sem. Annak érdekében, hogy titeket se lehessen zavarba hozni a fagyipultnál, most sorra vesszük az igazán jó fagyi ismérveit. Kajatények sorozatunk legújabb állomása következik.Kormos Lili
A rendkívül magas hőmérsékletű, csapadékmentes időjárás miatt a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. elsőfokozatú vízkorlátozást vezetett be több Pest megyei településen is. Mutatjuk, melyek ezek!Nosalty
Sorra érkeznek a nyár gyümölcsei: most már a sárgabarack is egyre több helyen elérhető országszerte. Mutatjuk milyen termelői és szedd magad árakkal találkozhatsz!
A málna figyelmet igénylő növény, amivel nyáron is van teendőnk, ha szeretnénk, hogy bőséges termést hozzon.
A nyári hőhullámok idején nemcsak a légkondicionáló segíthet elviselhetőbbé tenni a meleget. Már néhány egyszerű megoldással is jelentősen csökkenthető a lakás felmelegedése, így a klímának vagy más hűtőberendezésnek is kevesebbet kell dolgoznia, ráadásul az áramhálózatot is kíméljük, ami extra terhelésnek van kitéve ebben az időszakban.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Régóta kerestem az igazi, valódi görög saláta receptjét, mert ahány helyen ettem eddig, pont annyiféle módon volt elkészítve. Most találtam egy receptet, ami gyanús volt, és görög ...