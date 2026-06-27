Nosalty Mit főzzek ma? Krémes gyümölcsleves, strandos hekk és citromfagyi esik jól a mai nap

Mióta az eszemet tudom, hiszek benne, hogy a legjobb dolog a nyárban, hogy minden sétába belefér egy fagyizás. Az egyik kedvenc édességem, és bár szívesen kísérletezek új, és izgalmas ízekkel, egyszer például megkóstoltam a kaliforniai paprika sorbet-t, isteni volt, azért még mindig az alapízek a kedvenceim. Amik egyébként annak is fokmérői, hogy adott helyen tudnak-e fagyit készíteni vagy sem. Annak érdekében, hogy titeket se lehessen zavarba hozni a fagyipultnál, most sorra vesszük az igazán jó fagyi ismérveit. Kajatények sorozatunk legújabb állomása következik.