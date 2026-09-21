Gyors és egyszerű fogásokkal lakunk jól.
Nosalty Mit főzzek ma? Gyors krémleves, egyszerű brit melegszendvics és túrórudis desszert parádézik
Nem bonyolítjuk túl a főzést, mégis finomakat eszünk.
Nem bonyolítjuk túl a főzést, mégis finomakat eszünk.
Gyors és egyszerű fogásokkal lakunk jól.
Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...
Hozzávalók: Mutatósabb, ha porcukorral, vagy porcukor helyettesítővel megszórjuk a tetejét. Ha még diétásabban akarjuk elkészíteni, hagyjuk ki a mazsolát.
Ahogy megszokhattuk, a Pöttyös időről időre új ízvilágű túró rudival rukkol elő, és habár az ősz beköszöntével az évszakhoz jobban passzoló ízt tudtunk volna elképzelni, nem csalódtunk a málnás sajttortás újdonságban sem.Balogh Lilla
Nem kell különleges eszköz ahhoz, hogy egy kicsit gyorsabbá és egyszerűbbé tegyük a vasalást. Egy hétköznapi konyhai alapanyag, az alufólia segíthet abban, hogy kevesebbszer kelljen átfordítani a ruhákat. Mai Otthon Tippünkben meg is mutatjuk, hogyan használd!Nosalty
Mutatjuk a legjobb köreteket a nokedlitől a sütőtökön át a zöldséges és káposztás változatokig.Nosalty
A nagy bevásárlásoknál minden forint számít, ezért nem mindegy, merre indul a cukor, a liszt, az étolaj és a tojás ára.
Egy ebéd néhány száz forint, a tengerpart karnyújtásnyira van, a lakáshoz pedig még medence is tartozik. Egy brit nő elárulta, mennyiből él Vietnámban.
A hétre nem klasszikus leosztásban érkeznek a receptek, azaz most nem lesz minden nap leves, főétel és desszert, lesz helyettük viszont egy-egy édes péksütemény reggelire, valamilyen melengető csirkés leves és egy-egy levezető saláta.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
Vettem a piacon egy kosárka kék szilvát, nyilvánvaló volt, hogy az összes nem fogy el nyersen, ezért készült ez a gyors süti belőle.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...