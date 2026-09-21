Nosalty Mit főzzek ma? Gyors krémleves, egyszerű brit melegszendvics és túrórudis desszert parádézik

Nem kell különleges eszköz ahhoz, hogy egy kicsit gyorsabbá és egyszerűbbé tegyük a vasalást. Egy hétköznapi konyhai alapanyag, az alufólia segíthet abban, hogy kevesebbszer kelljen átfordítani a ruhákat. Mai Otthon Tippünkben meg is mutatjuk, hogyan használd!