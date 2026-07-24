Nosalty Mit főzzek hétvégén? Tökéletes tésztás fogások a salátától a lángoson át a vargabélesig

Imádjátok a tésztát, hát megadjuk nektek!
SZOMBAT
Desszert
Tejfölkrémes-fahéjas citromtorta
VASÁRNAP
Tésztát a levesbe és a főételbe! Furcsa finomságokkal is készültünk, mert lesz itt kovászos uborkás lángos és grillezett hagymás előétel is...
Imádjátok a tésztát, hát megadjuk nektek!
SZOMBAT
VASÁRNAP
A klasszikus majonézes krumplisalátát most ropogósra sült burgonyával készítettük el, amitől sokkal izgalmasabb lett az állaga. A sült krumpli mellé friss uborka, hagyma és ...
Elkészítéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a ...
Nem szeretnéd, hogy a nyaralás alatt tönkremenjen a kerted? Szakértők szerint ez az 5 virág kevés gondozással is egész nyáron gyönyörű marad.Macsuga Viktória
Szerencsére léteznek olyan növények, amelyektől akkor is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, ha nyár közepén vagy végén ültetjük el őket. Lássuk, melyek ezek a szépségek!Brecz Judit
A ruhaszárító csipesz szinte minden háztartásban megtalálható, de sokan nem tudják jól használni. Ha érdekel, hogy mire szolgál a ruhacsipeszen lévő két lyuk, és hogyan tudod a lehető leghatékonyabban kiteregetni a ruhákat, akkor olvass tovább!Nosalty
A mosógépeken található programok száma évről évre nő: pamut, eco, gyorsmosás, finommosás, sport, gyapjú… és ott van a kímélő beállítás is, aminek tényleges szerepét sokan félreértik. A neve alapján sokan azt gondolják, hogy ez az, amit a legfinomabb anyagokhoz, például selyemhez kell használnunk, de már mutatjuk is, mire való valójában!
Csípős, pikáns, és elképesztően egészséges. Mi az? A koreai kimchi, ami nagyon hasonlatos a mi savanyú káposztánkhoz, igaz, sokkal fűszeresebb és pikánsabb, de szintén probiotikus hatású. Most pedig, úgy tűnik, a szervezetünkbe került mikroműanyagokkal is felveheti a harcot. De hogyan?
Következzen hét fincsi, csirkés „lusta asszony” egytálétel oldalunkról, melyet kezdők és haladók is szeretni fognak, és nem kell hozzájuk nehezen elérhető vagy túlzottan drága összetevő.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...
Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...