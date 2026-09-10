Gasztro

2026.09.10.

Nosalty-kvíz: Felismeritek a népszerű levesbetéteket?

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Csigatészta, eperlevél, grízgaluska vagy cérnametélt? A levesbetétek nélkül sok klasszikus leves nem lenne az igazi, de vajon felismeritek őket képekről is?

Vannak levesek, amelyeknél nemcsak az alaplé, a zöldség vagy a fűszerezés számít, hanem az is, mi kerül bele betétként. Egy jó húsleves például sokaknak elképzelhetetlen cérnametélt, csigatészta vagy eperlevél nélkül, míg egy tartalmasabb leveshez sokszor grízgaluska, májgaluska, húsgombóc vagy akár maceszgombóc dukál.

Leves
Nosalty-kvíz: Felismeritek a népszerű levesbetéteket?

A levesbetétek sokszor egészen apró részleteknek tűnnek, mégis rengeteget hozzátesznek az élményhez. Más lesz tőlük a leves állaga, laktatóbbá teszik az ételt, és persze ott van bennük a nosztalgia is: a vasárnapi ebédek, a nagyi húslevese, a menzás paradicsomleves betűtésztával vagy a krémleves tetején úszó ropogós levesgyöngy.

De vajon mennyire ismerjük fel ezeket első ránézésre? A formájuk, a színük, az állaguk vagy éppen az a leves, amelyben felbukkannak, sokat segíthet, de néhány betét könnyen megtévesztheti még azokat is, akik gyakran főznek.

Nézzétek meg alaposan a fotókat, figyeljétek a formákat és az apró részleteket, majd tippeljétek meg, melyik levesbetétet látjátok. Vajon hibátlan lesz az eredmény?

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