Sulikezdés

2025.09.08.

Ha van magaságyásod, ezt a munkát mindenképp el kell végezned ősszel

Nosalty profilképe Nosalty

Ha van magaságyásod, ne felejtsd el még ősszel elvégezni ezt a munkát - a növényeid garantáltan meghálálják!

Amikor előkészíted a magaságyásokat az ültetéshez, a talaj könnyű és laza. Mivel kevés dolog tartja a helyén, a talaj gyorsan leülepszik és megkeményedik. Még egy már kialakult, gyökerekkel teli magaságyásban is összetömörödik és leülepszik a föld idővel, a sűrű növényzet pedig kimeríti a tápanyagait. Ezért, ha minden ősszel friss földet adsz a magaságyásokhoz, gondoskodhatsz róla, hogy mindig fel legyenek töltve. Ez nemcsak jól mutat, de javítja a talaj egészségi állapotát és a növények is több tápanyaghoz jutnak. Elmondjuk, milyen gyakran érdemes friss földdel feltöltened a magaságyásodat.

A zöldségek számára kialakított magaságyások földjét évente kétszer töltsd fel

Mikor kell feltölteni a zöldségek számára kialakított magaságyásokat?

A zöldségek számára kialakított magaságyások földjét évente kétszer kell feltölteni. Ez biztosítja, hogy az új növények gyökerei számára elegendő hely legyen a növekedéshez, és egyúttal bőséges tápanyaghoz jussanak.

  • töltsd fel a talajt ősszel, miután betakarítottad a nyári zöldségeket és virágokat
  • távolítsd el az összes gyomot
  • a tél folyamán a komposzt lebomlik, és gazdagítja a talajt, így tavasszal a tápanyagok könnyen elérhetőek lesznek
  • ezután tavasszal, az ültetés előtt adj hozzá a magaságyáshoz egy második adagot
magaságyás zöldségesdobozzal
Ősszel, majd tavasszal, az ültetés előtt töltsd fel az ágyást komposzttal

Mivel a talajművelés ronthatja a talaj tömörödését, ne műveld meg az ágyást, kivéve, ha nehéz termőtalajjal van tele, amelyet javítani kell. Kerti villával kissé fellazíthatod a talajt anélkül, hogy megfordítanád. A magaságyásokat 5 cm vastagságban töltsd fel komposzttal vagy komposzt és föld 50-50 arányú keverékével.

Mikor kell feltölteni a virágok számára kialakított magaságyásokat?

A virágok és cserjék számára kialakított magaságyás talaja is leülepszik és kimerül. A magaságyásba ültetett növények többsége évekig ott marad az eredeti helyén, ezért a talajt a lehető legkevésebbet szabad bolygatni. Már ültetés előtt érdemes tájékozódnod a növények igényeiről, ugyanis egyes évelő növények nem kedvelik a gazdag talajt, és csak alkalmanként, enyhe komposztálásra vagy talajtakarásra van szükségük.

A legtöbb virágágyást évente egyszer, ősszel kell feltölteni:

ehhez 2,5-5 cm vastag komposztot használj. Ezt kissé el kell húzni a szárak és a törzsek mellől. Először gereblyével távolítsd el a talajtakarót, majd pótold azt. Ha a talajtakaró nagy része lebomlott, még 2,5-5 cm vastagságban tegyél rá az utánpótlásból, hogy felkészítsd a növényeket a télre.

Az egynyári virágokkal beültetett területek földjét ugyanúgy frissítsd fel, mint a zöldségekét. Ősszel, majd tavasszal, az ültetés előtt töltsd fel az ágyást komposzttal vagy komposzt és föld 50-50 arányú keverékével. Így egészséges, gazdag talajt kapsz, amelyben növényeid évről évre virágozni fognak.

Forrásunk volt.

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

sült tészta

Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...

madártej

Madártej

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

lecso-telire
télire

Lecsó télire

Nem tagadom, hogy a nyári, friss alapanyagokból készült lecsó nem hasonlítható össze a téli, befőzött változattal, de amikor télen háromszor annyiba kerül egy kiló paradicsom, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept