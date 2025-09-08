Ha van magaságyásod, ezt a munkát mindenképp el kell végezned ősszel

Ha van magaságyásod, ne felejtsd el még ősszel elvégezni ezt a munkát - a növényeid garantáltan meghálálják!

Amikor előkészíted a magaságyásokat az ültetéshez, a talaj könnyű és laza. Mivel kevés dolog tartja a helyén, a talaj gyorsan leülepszik és megkeményedik. Még egy már kialakult, gyökerekkel teli magaságyásban is összetömörödik és leülepszik a föld idővel, a sűrű növényzet pedig kimeríti a tápanyagait. Ezért, ha minden ősszel friss földet adsz a magaságyásokhoz, gondoskodhatsz róla, hogy mindig fel legyenek töltve. Ez nemcsak jól mutat, de javítja a talaj egészségi állapotát és a növények is több tápanyaghoz jutnak. Elmondjuk, milyen gyakran érdemes friss földdel feltöltened a magaságyásodat.

A zöldségek számára kialakított magaságyások földjét évente kétszer töltsd fel

Mikor kell feltölteni a zöldségek számára kialakított magaságyásokat?

A zöldségek számára kialakított magaságyások földjét évente kétszer kell feltölteni. Ez biztosítja, hogy az új növények gyökerei számára elegendő hely legyen a növekedéshez, és egyúttal bőséges tápanyaghoz jussanak.

töltsd fel a talajt ősszel, miután betakarítottad a nyári zöldségeket és virágokat

távolítsd el az összes gyomot

a tél folyamán a komposzt lebomlik, és gazdagítja a talajt, így tavasszal a tápanyagok könnyen elérhetőek lesznek

ezután tavasszal, az ültetés előtt adj hozzá a magaságyáshoz egy második adagot

Ősszel, majd tavasszal, az ültetés előtt töltsd fel az ágyást komposzttal

Mivel a talajművelés ronthatja a talaj tömörödését, ne műveld meg az ágyást, kivéve, ha nehéz termőtalajjal van tele, amelyet javítani kell. Kerti villával kissé fellazíthatod a talajt anélkül, hogy megfordítanád. A magaságyásokat 5 cm vastagságban töltsd fel komposzttal vagy komposzt és föld 50-50 arányú keverékével.

Mikor kell feltölteni a virágok számára kialakított magaságyásokat?

A virágok és cserjék számára kialakított magaságyás talaja is leülepszik és kimerül. A magaságyásba ültetett növények többsége évekig ott marad az eredeti helyén, ezért a talajt a lehető legkevésebbet szabad bolygatni. Már ültetés előtt érdemes tájékozódnod a növények igényeiről, ugyanis egyes évelő növények nem kedvelik a gazdag talajt, és csak alkalmanként, enyhe komposztálásra vagy talajtakarásra van szükségük.

A legtöbb virágágyást évente egyszer, ősszel kell feltölteni: ehhez 2,5-5 cm vastag komposztot használj. Ezt kissé el kell húzni a szárak és a törzsek mellől. Először gereblyével távolítsd el a talajtakarót, majd pótold azt. Ha a talajtakaró nagy része lebomlott, még 2,5-5 cm vastagságban tegyél rá az utánpótlásból, hogy felkészítsd a növényeket a télre.

Az egynyári virágokkal beültetett területek földjét ugyanúgy frissítsd fel, mint a zöldségekét. Ősszel, majd tavasszal, az ültetés előtt töltsd fel az ágyást komposzttal vagy komposzt és föld 50-50 arányú keverékével. Így egészséges, gazdag talajt kapsz, amelyben növényeid évről évre virágozni fognak.

Forrásunk volt.