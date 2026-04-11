Nem tudnánk választani! A Lidl 10 ezer forint alatt kínál mutatós és minőségi konyhai kisgépeket

Íme soron következő akciósújság-szemezgetésünk: ezúttal a Lidl akciós konyhai kisgépein akadt meg a szemünk!

Szokás szerint átböngésztük a Lidl következi napokban esedékes akcióit konyhafronton, és hát megint egészen kedvező árakkal várnak minket: ezúttal az figyeljen, akinek design-os kenyérpirítra, vízforralóra vagy botmixerre van szüksége.

TIPP: kicsit drágábban MASTERPRO forrólevegős fritőzt (19.999 Ft) vagy Bosch konyhai robotgépet ( 24.999 Ft) is magunkévá tehetünk.

Lássuk a 2026. április 18-a szombattól érvényes akciókat és a részleteket!

A Lidl 10 ezer forint alatt kínál mutatós és minőségi konyhai kisgépeket

Íme a Russel Hobbs kenyérpirító paramétereit:

designos külső, elegáns fekete szín

850 W

6 állítható pirítási fokozat

nagyméretű nyílások vastagabb szelet kenyérhez, pékáruhoz is

A kenyérpirító ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!

Mert nincs is finomabb, mint reggelire egy avokádós toast buggyantott tojással vagy egy kis házi lekvárral, de saját gyártású kruton gyanánt is szeretjük a pirítóst, kis kockákra vágva, a francia hagymalevesünk tetején!

Design kenyérpirítót, vízforralót és botmixerkészletet vehetünk 9999 forintért a Lidlben

A Russel Hobbs vízforraló adatai:

designos külső, elegáns fekete szín

fedett fűtőelem

automatikus lekapcsolás és működésjelző fény

gyorsfőző funkció 1-3 csésze italhoz

Ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint.

De MASTERPRO botmixerkészletet is vehetünk tízezer forint alatt!

Botmixerkészlet

3 az 1-ben készülék keveréshez, aprításhoz és pürésítéshez: nemesacél, rozsdamentes habverő , botmixer és késes aprító

nemesacél design

1200 W

sebességszabályozóval, Turbo-gombbal

A botmixerkészlet ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!

A késes aprítóval pillanatok alatt készíthetünk házi pesztót, padlizsánkrémet vagy hummuszt, míg a botmixerrel krémesíthetjük tésztaszószainkat, krémleveseinket, de gyümölcsturmixunkat is! A habverő pedig a krémes süteményeknél lesz nagy segítség -többek közt.

Forrásunk volt.