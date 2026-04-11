Nem tudnánk választani! A Lidl 10 ezer forint alatt kínál mutatós és minőségi konyhai kisgépeket

Szokás szerint átböngésztük a Lidl következi napokban esedékes akcióit konyhafronton, és hát megint egészen kedvező árakkal várnak minket: ezúttal az figyeljen, akinek design-os kenyérpirítra, vízforralóra vagy botmixerre van szüksége.
TIPP: kicsit drágábban MASTERPRO forrólevegős fritőzt (19.999 Ft) vagy Bosch konyhai robotgépet ( 24.999 Ft) is magunkévá tehetünk.
Lássuk a 2026. április 18-a szombattól érvényes akciókat és a részleteket!
Íme a Russel Hobbs kenyérpirító paramétereit:
- designos külső, elegáns fekete szín
- 850 W
- 6 állítható pirítási fokozat
- nagyméretű nyílások vastagabb szelet kenyérhez, pékáruhoz is
A kenyérpirító ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!
Mert nincs is finomabb, mint reggelire egy avokádós toast buggyantott tojással vagy egy kis házi lekvárral, de saját gyártású kruton gyanánt is szeretjük a pirítóst, kis kockákra vágva, a francia hagymalevesünk tetején!
A Russel Hobbs vízforraló adatai:
- designos külső, elegáns fekete szín
- fedett fűtőelem
- automatikus lekapcsolás és működésjelző fény
- gyorsfőző funkció 1-3 csésze italhoz
Ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint.
De MASTERPRO botmixerkészletet is vehetünk tízezer forint alatt!
- 3 az 1-ben készülék keveréshez, aprításhoz és pürésítéshez: nemesacél, rozsdamentes habverő, botmixer és késes aprító
- LED-fénnyel
- nemesacél design
- 1200 W
- sebességszabályozóval, Turbo-gombbal
A botmixerkészlet ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!
A késes aprítóval pillanatok alatt készíthetünk házi pesztót, padlizsánkrémet vagy hummuszt, míg a botmixerrel krémesíthetjük tésztaszószainkat, krémleveseinket, de gyümölcsturmixunkat is! A habverő pedig a krémes süteményeknél lesz nagy segítség -többek közt.