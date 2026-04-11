2026.04.11.

Nem tudnánk választani! A Lidl 10 ezer forint alatt kínál mutatós és minőségi konyhai kisgépeket

Íme soron következő akciósújság-szemezgetésünk: ezúttal a Lidl akciós konyhai kisgépein akadt meg a szemünk!

Szokás szerint átböngésztük a Lidl következi napokban esedékes akcióit konyhafronton, és hát megint egészen kedvező árakkal várnak minket: ezúttal az figyeljen, akinek design-os kenyérpirítra, vízforralóra vagy botmixerre van szüksége.

TIPP: kicsit drágábban MASTERPRO forrólevegős fritőzt (19.999 Ft) vagy Bosch konyhai robotgépet ( 24.999 Ft) is magunkévá tehetünk.

Lássuk a 2026. április 18-a szombattól érvényes akciókat és a részleteket!

Íme a Russel Hobbs kenyérpirító paramétereit:

  • designos külső, elegáns fekete szín
  • 850 W
  • 6 állítható pirítási fokozat
  • nagyméretű nyílások vastagabb szelet kenyérhez, pékáruhoz is

A kenyérpirító ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!

Mert nincs is finomabb, mint reggelire egy avokádós toast buggyantott tojással vagy egy kis házi lekvárral, de saját gyártású kruton gyanánt is szeretjük a pirítóst, kis kockákra vágva, a francia hagymalevesünk tetején!

A Russel Hobbs vízforraló adatai:

  • designos külső, elegáns fekete szín
  • fedett fűtőelem
  • automatikus lekapcsolás és működésjelző fény
  • gyorsfőző funkció 1-3 csésze italhoz

Ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint.

De MASTERPRO botmixerkészletet is vehetünk tízezer forint alatt!

  • 3 az 1-ben készülék keveréshez, aprításhoz és pürésítéshez: nemesacél, rozsdamentes habverő, botmixer és késes aprító
  • LED-fénnyel
  • nemesacél design
  • 1200 W
  • sebességszabályozóval, Turbo-gombbal

A botmixerkészlet ára 2026. április 18-a szombattól csak 9999 forint!

A késes aprítóval pillanatok alatt készíthetünk házi pesztót, padlizsánkrémet vagy hummuszt, míg a botmixerrel krémesíthetjük tésztaszószainkat, krémleveseinket, de gyümölcsturmixunkat is! A habverő pedig a krémes süteményeknél lesz nagy segítség -többek közt.

Legújabb receptek

tésztaleves

Tortellinileves

Egyszerűen imádjuk ezt a gyors és laktató tortellinilevest, ami az egyik legtutibb gyors vacsora- vagy ebédopció, amit csak elképzelhettek! Bármilyen töltelékű tortellinivel remekül ...

alkoholos italok

Limoncello egyszerűen

A Limoncello Dél-Olaszország napsütötte citromligeteiből származik, ahol az óriási, friss citromok héját alkoholba áztatták, majd cukorsziruppal lágyították. Ha találunk a piacon vagy ...

fűszerek házilag

Medvehagymás só

Ha szívesen élveznétek a medvehagyma ízét egész évben, akkor erre a legegyszerűbb megoldás, ha fűszersót készítetek belőle. Minimális aktív munka van csak vele, utána viszont hosszan ...

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

