Újabb akciósújság-lapozgatásra invitálunk titeket, ugyanis a Lidl slágertermékére ebben a melegben mindenki kíváncsi lesz.

2026. június 25-től érvényes a Lidl ajánlata, amiért megéri betérni, ugyanis kevesebb mint 1000 forintért szerezhetjük be a kánikula egyik leghasznosabb eszközét. Lássuk!

1000 forint alatt a Lidl hűsítő slágerterméke: kánikula idején mindenki ezt keresi

Jégakku a hőség ellen

A tikkasztó nyári hőségben, főleg hőségriasztás idején különösen jól jön, ha van a háznál jégakku, hiszen ez az újrafagyasztható hűtőelem hosszabb ideig alacsonyan tartja a hőmérsékletet a hűtőtáskában vagy hűtőládában, így ha strandra indulunk, különösen hasznos ételek, italok, sőt, gyógyszerek esetében is.

A hőségriadó idején különösen praktikus lehet, hiszen a megfelelően elhelyezett jégakkuk több órán keresztül biztosíthatják a hűtést áramforrás nélkül is. Emellett kisebb sérülések, zúzódások esetén hideg borogatásként is használható, ha egy törölközőbe csavarva helyezik az érintett területre.

Olcsó jégakku a Lidlben

Június 26-tól nagyon jó áron juthatunk hozzá a Lidl termékéhez, ugyanis

a Crivit jégakku 999 forint, ami vagy 2 darab kb. 400 grammos, vagy 3 darab kb. 220 grammos darabot jelent.

Használata egyszerű, hiszen nincs más dolgunk, mint vízzel megtölteni az akkukat, majd a fagyasztóba téve megvárni, amíg megfagy.

A jégakku használata egyszerű forrás

Hogyan védekezzünk a meleg ellen?

A hőség elleni védekezés lényege, hogy a szervezet ne melegedjen túl, és ne veszítsünk túl sok folyadékot és ásványi anyagot.

Kánikula idején ez különösen fontos, mert a magas hőmérséklet könnyen okozhat rosszullétet, fejfájást, szédülést vagy akár hőgutát is.

Az egyik legfontosabb dolog a megfelelő folyadékbevitel. A legjobb a víz, a cukormentes tea vagy az enyhén sózott italok, amelyek pótolják az elvesztett ásványi anyagokat is, de korábban már írtunk arról, hogy a tej is jó hidratáló folyadék.

A lakás hűtése is sokat számít. Napközben érdemes lehúzni a redőnyt vagy függönyt, hogy ne melegedjen fel a lakás, este pedig szellőztetni, amikor hűvösebb a levegő.

Ventilátorral vagy klímával tovább javítható a komfortérzet, de fontos, hogy a hőmérsékletkülönbség ne legyen túl nagy.

A ruházkodás is fontos

A ruházat is kulcsszerepet játszik: világos, laza, természetes anyagból (például pamut, len) készült ruhák segítenek a test hűtésében. A közvetlen napfényt pedig érdemes kerülni 11 és 15 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás.

Kültéri programoknál hasznos lehet sapka, napszemüveg és fényvédő krém használata is. Ha pedig hosszabb ideig kell a napon lenni, a rendszeres árnyékba húzódás és pihenés sokat segít.

A jégakku, hideg vizes törölköző vagy hűtött italok szintén gyors enyhülést adhatnak, főleg utazás vagy strandolás közben.

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