Riasztás, 40 fok, hőkupola – Így hűti le a kórházi orvos a betegeket hőségben, és ezt ajánlja nekünk is

A következő napok húzósak lesznek, tombol a kánikula. Következzen néhány szakértői tanács és egy olcsó, elérhető kórházi módszer azoknak, akiknek extrém módon felhevült a testük, hőgutát kaptak, vagy egyszerűen nem bírják ezt a forróságot.

Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást Magyarországon: 2026. június 26-a, péntek éjfélig tart majd, szombattól viszont, egészen jövő kedd éjfélig harmadfokra vált a készültség - írja a Telex a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye nyomán.

2026. június 24-25-én 36-37 fok lesz, a hétvégén már 38-39, jövő hét elején viszont 40 fok táján alakul majd a hőmérséklet hazánkban.

Nyugat-Európában tombol a kánikula

Franciaországban, Spanyolországban és Észak-Olaszországban sorra dőlnek meg a napi és havi melegrekordok, és a halálos áldozatok száma is emelkedik a hőség miatt - eddig mintegy húsz sajnálatos halálesetről tudunk Európa-szerte, ami a hőséghez köthető.

Ezeket az italokat válaszd a kánikulában, ha nem szereted a vizet

Íme néhány fontos tipp a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól, a kánikula idejére - kattintsatok a képre a galériáért!

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A brit orvos okos trükkje, mely hatékonyan hűti le felhevült testünket

A brit Dr. Jonny Betteridge, korábbi sürgősségi orvos és aneszteziológus a TikTokon tette közzé módszerét saját kórházi tapasztalataira alapozza, melynek lényege, hogy a test kulcsfontosságú pontjainak hűtésével segíti a hőség elviselését.

A kórházi gyakorlatban a súlyos, akár 40–43 Celsius-fokos testhőmérsékletű betegek esetében is hasonló elvet alkalmaztunk - meséli Dr. Betteridge

Íme a testhűtési metódus: a gyors hűtés módja, hogy jégzseléket helyezünk a nagy erek fölé. Ezek a nyakon, a hónaljban és az ágyéknál találhatók, de az orvos a hónaljat találta a leghatékonyabbnak.

Azoknál a betegeknél, akik kifejezetten magas testhőmérséklettel kerülnek kórházba – legyen szó hőgutáról, gyógyszerreakcióról vagy súlyos fertőzésről - is hatékonyan működik a módszer, de idősebbeknél, kisgyerekeknél, és persze felnőtt, egészséges embereknél is kipróbálhatjuk, ha elviselhetetlen a hőség!

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