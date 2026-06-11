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2026.06.11.

7 levendula szedd magad az ország különböző pontján, ha a lila virággal díszítenéd otthonod

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A levendula a nyarak egyik szimbóluma jellegzetes illatával és dús, lila virágzatával. Most 7 olyan levendulamezőt gyűjtöttünk össze nektek, ahol ti magatok szedhettek egy kosárra valót!

Szedd magadokból sosem elég! Már összegyűjtöttük nektek az eper-, a cseresznye- és az áfonyalelőhelyeket, azonban nemcsak gyümölcsöt, hanem virágot is szedhetsz! Most 7 levendulást hoztunk nektek az ország különböző pontjairól, ha a lila szépséggel virágoztanád fel otthonod!

Levendula közelről, méhhel
7 levendula szedd magad az ország különböző pontján, ha a lila virággal díszítenéd otthonod

A nyár egyik virágszimbóluma a levendula, amely bokros, tömött, lila megjelenésével, és kellemes illatával sokak kedvenc virága. Igazi strapabíró, szárazságtűrő növény, aminek nem okoz gondot elviselni a tikkasztó nyarakat. Szerencsére levendulamezőkből bőven akad az országban, mi most ezek közül hoztunk nektek 7 helyet, ahol magatok szedhetik az illatos virágot!

Kattints a képre, és nézd meg a szedd magad levendulásokat!

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