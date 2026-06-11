Ez az első számú fűszer, amit a dietetikusok ajánlanak a jobb látásért

A szem egészségéért mi magunk is tehetünk, még hozz áa táplálkozásunkkkal. És nemcsak a sárgarépa hat jótékonyan a szemünkre, hanem egy bizonyos fűszer is, ami a dietetikusok is előszeretettel ajánlanak.

Az éles látás fenntartása különösen fontos, pláne az évek előrehaladtával. Míg a sárgarépa a sokszor és sokat hangoztatott aduász, addig vannak a reflektorfényt elkerülő alapanyagok is, úgy mint például egy bizonyos fűszer. Lássuk, mit ajánlanak a dietetikusok a jobb látásért!

Ez az elsőszámú fűszer, amit a dietetikusok ajánlanak a jobb látásért

Melyik fűszerről van szó?

Egy igazán élénk színű, olcsó, sárga fűszer az, aminek mindennapos használata sokat segíthet a látásunk egészségének megőrzésében.

Ez nem mint a kurkuma, ami egy kurkumin nevű vegyületnek köszönheti egészségügyi előnyeit.

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása révén védi a szemet az oxidatív stressztől, ami idővel hozzájárulhat a krónikus gyulladáshoz és sejtkárosodáshoz. A káros folyamatok szabályozásával a fűszer segít megvédeni a szem struktúráját.

Receptajánló kurkumával:

A kurkuma jótékonyan hat a glaukómára és az életkorral összefüggő makuladegenerációra is, valamint a szemszárazság mértékét is tudja csökkenteni.

A kísérletekről

A kurkuma látásra való jótékony hatása laboratóriumi és állatkísérletekből származik, ezért fontos, hogy elvárásaink reálisak maradjanak.

A kurkumin biohasznulása elég gyenge, vagyis a szervezet nehezen tudja felszívni és hasznosítani.

Egy csipet kurkuma bár nagyon jó ízt ad az ételeknek, de érdemben nem tudja a szervezet hasznosítani. A kutatások jellemzően a koncentrált kurkumin-kiegészítők rendszeres, hosszabb távú alkalmazásának hatásait vizsgálják, nem pedig az alkalomszerű, kis mennyiségű fogyasztást. Ha a kurkumin bevitele nem folyamatos és megfelelő adagolású, akkor az esetleges egészségügyi előnyei csak korlátozott mértékben érvényesülhetnek.

Egy csipet kurkuma bár nagyon jó ízt ad az ételeknek, de érdemben nem tudja a szervezet hasznosítani

Hogyan fogyasszuk a kurkumát?

A kurkuma fogyasztásánál nemcsak a mennyiség, hanem az is fontos, hogyan kerül a szervezetbe. A benne található kurkumin önmagában nehezen szívódik fel, ezért érdemes fekete borssal együtt fogyasztani, mivel a borsban található piperin jelentősen javítja a felszívódását.

Mivel a kurkumin zsírban oldódó vegyület, zsiradékkal együtt fogyasztva szintén hatékonyabban hasznosul.

A kurkuma könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe: adható turmixokhoz, készíthető belőle aranytej, vagy fűszerként használható sült zöldségekhez. Akik rendszeresen szeretnék fogyasztani, étrend-kiegészítő formájában is elérhetik, lehetőleg olyan készítményt választva, amely kurkumint és piperint is tartalmaz a jobb felszívódás érdekében. Új étrend-kiegészítő szedése előtt azonban ajánlott egészségügyi szakemberrel konzultálni.

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