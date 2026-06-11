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2026.06.11.

Ez az első számú fűszer, amit a dietetikusok ajánlanak a jobb látásért

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A szem egészségéért mi magunk is tehetünk, még hozz áa táplálkozásunkkkal. És nemcsak a sárgarépa hat jótékonyan a szemünkre, hanem egy bizonyos fűszer is, ami a dietetikusok is előszeretettel ajánlanak.

Az éles látás fenntartása különösen fontos, pláne az évek előrehaladtával. Míg a sárgarépa a sokszor és sokat hangoztatott aduász, addig vannak a reflektorfényt elkerülő alapanyagok is, úgy mint például egy bizonyos fűszer. Lássuk, mit ajánlanak a dietetikusok a jobb látásért!

Fűszerek tárolóban
Ez az elsőszámú fűszer, amit a dietetikusok ajánlanak a jobb látásért

Melyik fűszerről van szó?

Egy igazán élénk színű, olcsó, sárga fűszer az, aminek mindennapos használata sokat segíthet a látásunk egészségének megőrzésében.

Ez nem mint a kurkuma, ami egy kurkumin nevű vegyületnek köszönheti egészségügyi előnyeit.

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása révén védi a szemet az oxidatív stressztől, ami idővel hozzájárulhat a krónikus gyulladáshoz és sejtkárosodáshoz. A káros folyamatok szabályozásával a fűszer segít megvédeni a szem struktúráját.

Receptajánló kurkumával:

A kurkuma jótékonyan hat a glaukómára és az életkorral összefüggő makuladegenerációra is, valamint a szemszárazság mértékét is tudja csökkenteni.

A kísérletekről

A kurkuma látásra való jótékony hatása laboratóriumi és állatkísérletekből származik, ezért fontos, hogy elvárásaink reálisak maradjanak.

A kurkumin biohasznulása elég gyenge, vagyis a szervezet nehezen tudja felszívni és hasznosítani.

Egy csipet kurkuma bár nagyon jó ízt ad az ételeknek, de érdemben nem tudja a szervezet hasznosítani. A kutatások jellemzően a koncentrált kurkumin-kiegészítők rendszeres, hosszabb távú alkalmazásának hatásait vizsgálják, nem pedig az alkalomszerű, kis mennyiségű fogyasztást. Ha a kurkumin bevitele nem folyamatos és megfelelő adagolású, akkor az esetleges egészségügyi előnyei csak korlátozott mértékben érvényesülhetnek.

Fűszerek
Egy csipet kurkuma bár nagyon jó ízt ad az ételeknek, de érdemben nem tudja a szervezet hasznosítani

Hogyan fogyasszuk a kurkumát?

A kurkuma fogyasztásánál nemcsak a mennyiség, hanem az is fontos, hogyan kerül a szervezetbe. A benne található kurkumin önmagában nehezen szívódik fel, ezért érdemes fekete borssal együtt fogyasztani, mivel a borsban található piperin jelentősen javítja a felszívódását.

Mivel a kurkumin zsírban oldódó vegyület, zsiradékkal együtt fogyasztva szintén hatékonyabban hasznosul.

A kurkuma könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe: adható turmixokhoz, készíthető belőle aranytej, vagy fűszerként használható sült zöldségekhez. Akik rendszeresen szeretnék fogyasztani, étrend-kiegészítő formájában is elérhetik, lehetőleg olyan készítményt választva, amely kurkumint és piperint is tartalmaz a jobb felszívódás érdekében. Új étrend-kiegészítő szedése előtt azonban ajánlott egészségügyi szakemberrel konzultálni.

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