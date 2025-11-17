Család

2025.11.17.

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a lassabb öregedésért a nefrológus szerint

Nosalty profilképe Nosalty

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

Borja Quiroga nefrológus szerint nem kell sokat tenni azért, hogy egészséges vesékkel öregedjünk meg. Két egyszerű, de annál betarthatóbb tanácsa van, amit érdemes megfogadni, ha szeretnénk minél tovább, boldogan élni.

Kattints a képre, és nézd meg, mit javasol a nefrológus az egészséges vesékért!

2 fotó

A klothónak szerepe van az alapanyagcserében, a kognitív egészség meglétében és az oxidatív stressz csökkentésben is. Amikor a vesék romlanak, ennek a fehérjének a szintje csökkeni kezd, és a felgyorsult öregedés jelei gyorsan megmutatkoznak.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Mosolygó idős nő
Család

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a...

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept