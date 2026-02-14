Sokan gondolkodás nélkül kifizetnek több ezer forintot egyetlen csomagért ebből a népszerű konyhai alapanyagból, miközben kevesen tudják, hogy otthon, minimális költséggel is könnyedén megtermelhető.

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a laskagomba, amely nemcsak sokoldalúan felhasználható a konyhában, hanem tápláló és könnyen emészthető alapanyagnak is számít. Ennek ellenére a boltokban gyakran meglepően magas áron találkozhatunk vele, különösen akkor, ha friss, jó minőségű terméket keresünk. Kevesen vannak azonban tisztában azzal, hogy a laskagomba az egyik legegyszerűbben otthon termeszthető gombafajta, amelyhez nincs szükség sem kertre, sem különösebb szakértelemre.

Ezért a konyhai alapanyagért több ezer forintot hagyunk ott a boltban, pedig otthon fillérekből megtermelhetjük Getty Images

A laskagombáról

A laskagomba természetes körülmények között is gyorsan fejlődik, és kifejezetten jól alkalmazkodik a háztartási környezethez. Nem igényel különleges felszerelést, a termesztéshez használt alapanyagok pedig könnyen beszerezhetők, sőt sok esetben olyan dolgokról van szó, amelyek egyébként hulladékként végeznék.

Éppen ezért a házi termesztés nemcsak pénztárcabarát megoldás, hanem fenntartható alternatíva is, amely csökkenti a felesleges kiadásokat és az élelmiszerpazarlást.

A bolti árakkal szemben az otthoni gombatermesztés költsége elenyésző, miközben a hozam meglepően bőséges lehet. Egyetlen termesztési ciklus során akár több adag friss gombát is szüretelhetünk, ami különösen vonzóvá teszi ezt a megoldást azok számára, akik rendszeresen főznek vele. Ráadásul az így előállított laskagomba garantáltan friss, nem utazik napokat a szállítás során, és pontosan tudjuk, milyen körülmények között nevelkedett.

Nevelj otthon laskagombát Getty Images

Miért érdemes otthon termeszteni?

További előnye, hogy a termesztés nem igényel sok időt vagy napi szintű gondozást. Megfelelő környezetben a gomba gyorsan fejlődik, és néhány hét alatt már szedhetővé válik. Ez különösen vonzó lehet városi lakásokban élők számára is, hiszen a folyamat kis helyen, akár egy kamrában vagy erkélyen is megvalósítható.

A házi laskagombatermesztés nemcsak gazdasági szempontból előnyös, hanem szemléletformáló hatása is van. Segít tudatosabbá válni az élelmiszerfogyasztásban, közelebb hozza az embereket az alapanyagok valódi értékéhez, és megmutatja, hogy nem minden drága termék mögött áll valódi szükségszerűség.

Sok esetben inkább a kényelem és az információhiány az, ami miatt újra és újra a boltban hagyjuk a pénzt.

Receptajánló:

Összességében a laskagomba jó példa arra, hogy egy látszólag különleges és költséges alapanyag valójában bárki számára elérhető lehet. Egy kis odafigyeléssel és minimális befektetéssel nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem friss, megbízható forrásból származó alapanyagot is tehetünk az asztalra.

Így csináld

Először szükség van gombacsírára (micéliumra) és valamilyen termesztő közegre, amely leggyakrabban apróra vágott szalma, de használható keményfa fűrészpor vagy kisebb mennyiségben kávézacc is. A szalmát érdemes előkészíteni: forró, de nem forrásban lévő vízben egy-két órán át áztatni kell, majd hagyni lecsepegni, hogy nedves maradjon, de ne legyen túl vizes. Ez csökkenti annak esélyét, hogy penész vagy más mikroorganizmus elszaporodjon.

Ezután a nedves közeget és a gombacsírát rétegesen egy műanyag zsákba vagy vödörbe kell tenni, ügyelve arra, hogy ne legyen túl tömör. A zsákot le kell zárni, majd néhány apró lyukat kell rajta készíteni.







A laskagomba otthoni termesztése nem igényel szakértelmet

Az első időszakban, amely általában két-három hétig tart, a zsákot melegebb, sötétebb helyen kell tartani, körülbelül 18–24 °C között. Ilyenkor nem szükséges locsolni, mert a gomba micéliuma fehér szövedékként átnövi a teljes közeget.

Amikor a zsák belseje már szinte teljesen kifehéredett, a termesztést világosabb, de közvetlen napfénytől védett helyre kell áttenni. A hőmérséklet ilyenkor ideálisan 15–20 °C, és fontos a párás levegő, ezért naponta egy-két alkalommal finoman permetezni kell vízzel, valamint biztosítani kell némi friss levegőt.

Néhány napon belül megjelennek az apró gombakezdemények, amelyek gyorsan növekednek. A laskagombát akkor érdemes leszedni, amikor a kalap széle még enyhén lefelé hajlik; ilyenkor egy mozdulattal, csavarva lehet eltávolítani a teljes gombacsomót. Ugyanabból a zsákból általában több, akár két-négy terméshullám is szüretelhető.

A siker kulcsa az egyensúly: a közeg legyen nedves, de ne tocsogós, a levegő párás, de ne állott, és kerülni kell a közvetlen napsütést. Ha ezekre figyelsz, a laskagomba lakásban vagy pincében is könnyen termeszthető.

