Van egy tevékenység, amelyet a legtöbb pár vagy imád, vagy kifejezetten kerül: a közös bevásárlás.

Egyesek számára ez közös program, beszélgetés, összehangolt tervezés, míg másoknak inkább csak újabb stresszforrás. Amit azonban kevesen gondolnak végig, az az, hogy a közös vásárlás nemcsak a hangulatra, hanem az ételválasztásra is komoly hatással van.

Kutatások szerint amikor párban megyünk bevásárolni, hajlamosak vagyunk több ételt – és leginkább több egészségtelen ételt – a kosárba tenni, gyakran teljesen tudat alatt.

A tudomány szerint ezért nem szabadna a partnerünkkel menni bevásárolni

Több vásárlás, rosszabb minőség

A berlini ESCP Business School egyetemen végzett kísérlet során kutatók azt vizsgálták, hogyan vásárolnak az emberek egy virtuális szupermarketben. A résztvevők egy része egyedül döntött a bevásárlásról, míg mások párban vásároltak. Az eredmények meglepőek voltak.

Az egyedül vásárlók átlagosan nyolc terméket tettek a kosarukba, míg a párok közel húszat. Ráadásul a plusz termékek jelentős része nem alapélelmiszer volt, hanem magas kalóriatartalmú nassolnivaló: kekszek, chipsek, édességek.

Mi történik ilyenkor a fejünkben?

A jelenség mögött több pszichológiai tényező is állhat. Párban vásárolva könnyen kialakul egyfajta „közös engedékenység”, amikor mindkét fél jogosnak érzi, hogy kicsit elengedje magát. A másik jelenléte mintha felmentést adna: belefér egy kis nassolás, egy extra finomság, hiszen „most együtt vagyunk”.

Emellett a partner jelenléte csökkentheti az egyéni önkontrollt is. Egyedül könnyebb nemet mondani a csábító termékekre, míg párban a döntések gyakran kompromisszumok mentén születnek. Ha az egyik fél bedob egy ötletet, a másik könnyebben rábólint.

Egy másik kutatás szerint sok pár nemcsak praktikus okokból vásárol együtt, hanem azért is, mert élvezik a közös élményt. Ez önmagában nem probléma, de az egymásra gyakorolt hatás miatt könnyebben csúsznak be kevésbé tudatos döntések.

Nem feltétlenül rossz a közös vásárlás, ha tudatos

Fontos hangsúlyozni, hogy a közös bevásárlás nem feltétlenül káros. Erősítheti a kapcsolatot, közös rutinná válhat, leveheti a terhet a párok egyes tagjairól, és akár szórakoztató program is lehet. A gond inkább akkor jelentkezik, ha valaki tudatosan szeretne egészségesebben étkezni, de nem számol ezekkel a dinamikákkal.

A megoldás nem az, hogy mindenki külön járjon boltba, hanem az, hogy a párok tudatosabban kezeljék a helyzetet.

Előre megírt bevásárlólista, közös célok meghatározása, vagy akár az is segíthet, ha támogatják egymást az egészségesebb döntések terén.

Mit is mond a tudomány?

A tudomány üzenete nem az, hogy a pároknak kerülniük kellene a közös bevásárlást, hanem az, hogy érdemes tisztában lenni azzal, hogyan befolyásolja a döntéseket a másik jelenléte. Ha ez tudatosul, a közös vásárlás nemhogy akadály, hanem akár segítség is lehet egy kiegyensúlyozottabb étrend felé vezető úton.

