Balatoni borok, lecsó és meggyes sütemények kerülnek a júliusi gasztroprogramok fókuszába

Júliusban sem hagyunk titeket gaszroprogramok nélkül, hiszen országszerte várnak a különböző fesztiválok és gasztroprogramok. Nézzük, mit tartogat a nyár közepe!
Nyáron rengeteg szezonális gyümölcsnek és zöldségnek örülhetünk, így adja magát, hogy rengeteg gasztrofesztivál közül is válogathatunk országszerte. Sorra érkeznek a barackok, a meggy, a paradicsom és paprika is nagy mennyiségben, és persze a halételeknek is ilyenkor van a legnagyobb keletje. van. Ezek köré épül aktuális júliusi programajánlónk is.