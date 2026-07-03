A nyár második hónapja sem telhet eseménytelenül, pláne nem finom falatok és hűsítő kortyok nélkül! Elhoztuk nektek július színe-javát, ami a gasztronómiai programokat illeti, így mindenki kedvére válogathat a hétvégéi programok közül!

Júliusban sem hagyunk titeket gaszroprogramok nélkül, hiszen országszerte várnak a különböző fesztiválok és gasztroprogramok. Nézzük, mit tartogat a nyár közepe!

Balatoni borok, lecsó és meggyes sütemények kerülnek a júliusi gasztroprogramok fókuszába

Nyáron rengeteg szezonális gyümölcsnek és zöldségnek örülhetünk, így adja magát, hogy rengeteg gasztrofesztivál közül is válogathatunk országszerte. Sorra érkeznek a barackok, a meggy, a paradicsom és paprika is nagy mennyiségben, és persze a halételeknek is ilyenkor van a legnagyobb keletje. van. Ezek köré épül aktuális júliusi programajánlónk is.

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