Életmód

2026.07.03.

Balatoni borok, lecsó és meggyes sütemények kerülnek a júliusi gasztroprogramok fókuszába

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A nyár második hónapja sem telhet eseménytelenül, pláne nem finom falatok és hűsítő kortyok nélkül! Elhoztuk nektek július színe-javát, ami a gasztronómiai programokat illeti, így mindenki kedvére válogathat a hétvégéi programok közül!

Júliusban sem hagyunk titeket gaszroprogramok nélkül, hiszen országszerte várnak a különböző fesztiválok és gasztroprogramok. Nézzük, mit tartogat a nyár közepe!

Hagyományos nyári lecsó
Balatoni borok, lecsó és meggyes sütemények kerülnek a júliusi gasztroprogramok fókuszába

Nyáron rengeteg szezonális gyümölcsnek és zöldségnek örülhetünk, így adja magát, hogy rengeteg gasztrofesztivál közül is válogathatunk országszerte. Sorra érkeznek a barackok, a meggy, a paradicsom és paprika is nagy mennyiségben, és persze a halételeknek is ilyenkor van a legnagyobb keletje. van. Ezek köré épül aktuális júliusi programajánlónk is.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen programok várnak júliusban!

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