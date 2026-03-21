Nosalty-kvíz – Hány vitamindús salátát ismersz fel a képekről?

A saláták tökéletes kiegészítői a főételeknek, de önmagukban is könnyű étkezést jelentenek. Rengeteg olyan közönségkedvenc, színes és laktató saláta van, amit szívesen készítünk el az év bármely időszakában. Lássuk ti hányat ismertek fel a színpompás saláták közül!

Eredeti görög saláta Nosalty

Laktatóak, színesek és egészségesek

A saláták világszerte népszerű ételek, hiszen könnyűek, frissek és rendkívül sokféleképpen variálhatók. Az egyik legismertebb talán a cézársaláta, ami római salátából, pirított kenyérkockákból, parmezán sajtból és jellegzetes, krémes öntetből készül.

Gyakran csirkével egészítik ki, így már önmagában is laktató fogássá válik.

A mediterrán konyha kedvence a görög saláta, amely friss paradicsomból, uborkából, lilahagymából, olívabogyóból és fetasajtból áll. Az egyszerű, mégis ízletes kombinációt általában olívaolajjal és oregánóval ízesítik.

Ez a saláta jól tükrözi a mediterrán étrend alapelveit: természetes, friss alapanyagok és letisztult ízek.

Szintén nagyon népszerű a coleslaw, amely főként az angolszász országokban terjedt el. Finomra aprított káposztából és répából készül, majonézes vagy ecetes öntettel. Gyakran kínálják köretként grillezett húsok vagy hamburgerek mellé, mert frissessége jól ellensúlyozza a nehezebb ételeket.

Egyre fontosabbá válik az egészségtudatos étkezés

Az egészségtudatos étkezés terjedésével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különféle „modern” saláták is, például a quinoa- vagy avokádóalapú változatok. Ezek nemcsak vitaminokban gazdagok, hanem tápértékük is magas, így ideálisak azok számára, akik könnyű, mégis tápláló fogásokat szeretnének a tányérjukon látni.

Töltsd ki kvízünket!