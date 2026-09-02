Így válassz krizantémot, hogy hetekig virágozzon: 6 intő jel, amire figyelj vásárláskor

Így válaszd ki a krizantémot, hogy ősszel minél tovább gyönyörködhess a virágaiban! Mutatjuk a legfontosabb gondozási tippeket is.

Ahogy közeledik az ősz, a krizantémok szinte mindenhol felbukkannak: színes cserepeikkel megtöltik a virágboltokat, kertészeteket, piacokat, és egyre több teraszon, balkonon vagy bejárati ajtó mellett is helyet kapnak. Nem véletlenül: kevés növény tud olyan könnyen őszi hangulatot varázsolni a környezetünkbe, mint a fehér, sárga, rózsaszín, bordó vagy lilás árnyalatokban pompázó krizantém. Jó, ha megjegyezzük: egyáltalán nem csak temetővirág!

Így válassz krizantémot, hogy hetekig virágozzon: 6 dolog, amire figyelj vásárláskor

Ráadásul a megfelelően kiválasztott és gondozott krizantémok nem csupán néhány napig virítanak.

Megfelelő körülmények között akár heteken át élvezhetjük a virágzást, ezért már a vásárlás pillanatában érdemes odafigyelni néhány apróságra.

A legfontosabb talán az, hogy ne azt a cserepet emeld le a polcról, amelyiken éppen a legtöbb nyitott virágot látod, ha azt szeretnéd, hogy a krizantém minél tovább díszítsen, sokkal többet számít, milyen állapotban van a növény, amikor hazaviszed.

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Így maradhat sokáig szép a krizantém

A megfelelő növény kiválasztása után már főként a gondozáson múlik, meddig élvezheted a virágzást. A krizantémot nem érdemes teljesen magára hagyni: rendszeresen ellenőrizd a földjét, és ne várd meg, amíg csontszáraz lesz.

Az elnyílt virágfejeket is eltávolíthatod, bár ettől a krizantém az adott szezonban nem fog újabb virágzási hullámba kezdeni, a növény rendezettebbnek tűnik, különösen a világosabb virágú fajtáknál. Az elnyílt fejek lecsippentése segíthet abban is, hogy a növény ne a magfejlesztésre fordítsa az energiáját.

Tudtad? A krizantém nem csak a temetők klasszikus virága: az elmúlt években egyre népszerűbb lett teraszokon, balkonokon és kertekben is. A rengeteg szín- és virágforma miatt könnyű olyan fajtát találni, amely illik az őszi dekorációhoz. A krizantém az egyik legnépszerűbb őszi balkonnövény, amely megfelelő vízellátás mellett akár hetekig is díszíthet.

A tápoldatozással sem kell túlzásba esni, de a virágzás idején megfelelő összetételű tápoldatot meghálálhatja a növény, válasszunk kálium- és foszfortartalmú tápoldatot.

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És mi legyen vele, ha elvirágzott?

A cserepes krizantémot sokan szezonális növényként kezelik, és ez teljesen rendben van. Ugyanakkor meg is próbálkozhatsz az átteleltetésével: ha a növény egészséges, elvirágzás után kiültetheted a kertbe, lehetőleg napos helyre.

A siker azonban nem garantált. A krizantémok között vannak olyan fajták, amelyek jobban bírják a telet, míg a kifejezetten cserepes, látványos őszi virágzásra nemesített hibridek kevésbé megbízhatóan telelnek át.

A krizantém nem minden esetben tér vissza a következő évben, de megfelelő körülmények között érdemes megpróbálni.

Ha viszont most egyszerűen csak szeretnéd, hogy az ősz minél tovább színes legyen, nincs más dolgod, mint jól kiválasztani a növényt, rendszeresen öntözni, megfelelő helyre tenni, és élvezni a virágait. A krizantém ugyanis éppen azért az ősz egyik kedvenc balkonnövénye, mert a hűvösebb időt is kifejezetten jól viseli, és akár az első kisebb fagyokat is átvészelheti.

5 balkonnövény, ami akár az első fagyokig is virágzik!

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