2025.09.14.

Ezekre figyelj, hogy kétszer annyi ideig virágozzon a krizantém

A krizantém az ősz egyik legmeghatározóbb virága, ami díszítheti a kerteket, erkélyeket, loggiákat, teraszokat, de még a temetőkben is a leggyakrabban látható növény. Lássuk, mire van szüksége ahhoz, hogy kétszer annyi ideig virágozzon!

Szeptemberben a legfontos a krizantém odafigyelő ápolása, hiszen a sokféle színben pompázó virág akár hosszú heteken át díszítheti otthonunkat. Nézzük, mi kell a krizantémnak a hosszas virágzáshoz!

Krizantém
Ezekre figyelj, hogy kétszer annyi ideig virágozzon a krizantém

A krizantém igen csak fényérzékeny növény, ugyanis a reggeli órákban igényli a napsütést, azonban délután már jobb, hogy ha hőtől védett helyen van. Rövid nappalos növény, így ahhoz, hogy virágokat hozzon, szüksége van a nappalok rövidülésére. Érdemes olyan helyre tenni, ahol szórt fény éri, így kiegyensúlyozottan nyílhatnak viágbimbói.

A legjobb, ha laza, jó vízáteresztő, enyhén savas vagy semleges kémhatású földbe ültetjük.

A pangó víz gyökérrothadáshoz vezethet, ezért tegyük lyukas aljú cserépbe, hogy felesleges víz távozni tudjon. Víz igénye átlagosnak tekinthető: földjét tartsuk nedvesen, de sose öntözzük túl. A melegebb napokon adjunk neki minden nap egy kevés vizet, amit érdemes reggelre vag estére időzíteni.

Extra tipp:

Szeptemberben metsszük vissza a hosszabb szárakat, így bokrosabb növényt kapunk végeredményül, és ne feledjük az elnyílt virágfejeket lecsippenteni, mert így nem pazarolja magfejlődésre a virág az energiáját.

Hetente vagy kéthetente adott tápoldatozást meghálája, mert így bokrosabb, dúsabb virágokat fejleszt, amik tovább megmaradnak. Ezek kálium- és foszfortartalmú oldatok legyenek, a nitrogént fogjuk vissza, mert így levelei fejlődének a virágok helyett.

Forrásunk volt.

