Életmód

2025.10.12.

Milyen előnyökkel jár az irányított légzés?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A tudatos légzés nemcsak megnyugtat, hanem meglepően jót tesz az egészségünknek is.

Amikor úgy érezzük, hogy túl sok minden zúdul ránk, néha tényleg elég, ha veszünk egy hosszú, mély levegőt. És ilyenkor nemcsak a feszültségünket szabályozzuk – a tudatos légzés segíthet abban is, hogy jobban aludjunk, áthangoljuk az agyunkat, és kordában tartsuk a stresszt. A légzés jótékony hatásai messze túlmutatnak azon, amit a legtöbben tudunk róla. „Mindenki tud lélegezni – de nem mindenki lélegzik jól” – mondja Alissa Powell, funkcionális légzésterapeuta. „Idővel könnyen kialakulhatnak olyan szokások, amelyek felborítják az oxigén és a szén-dioxid természetes egyensúlyát a testben. Mivel naponta több mint 20 000-szer lélegzünk, ezek a rossz minták hosszú távon krónikus problémákhoz vezethetnek. A jó hír, hogy néhány apró változtatás – például a testtartásban, a légzés sebességében vagy a technikában – mélyrehatóan javíthatja az egészségünket és a közérzetünket.”

Meditáció
Milyen előnyökkel jár az irányított légzés?

Mi is az a „breathwork”?

A „breathwork” – vagyis a tudatos légzés – lényege, hogy a légzésmintáinkat szándékosan használjuk arra, hogy befolyásoljuk az idegrendszerünket és az általános jóllétünket – magyarázza Jessica Maguire, idegrendszer-oktató és TEDx-előadó. Bár sokan a meditációval azonosítják, valójában sokkal tágabb gyakorlásról van szó.

Vannak gyengédebb technikák, például a lassabb, mélyebb légzés, amelyek segítenek „lekapcsolni” a stressz-üzemmódról, és átkapcsolni a nyugalom állapotába – különösen akkor, ha a kilégzés hosszabb, mint a belégzés.

Más módszerek, mint például a „tudatos összekapcsolt légzés”, intenzívebben hatnak, és segíthetnek felszabadítani a testben tárolt mély érzelmeket és emlékeket. A tudatos légzés lényege tehát az, hogy megtaláljuk, mi az, ami nekünk a legjobban esik – és onnan építkezzünk tovább.

5 egészségügyi előny, amit a tudatos légzés nyújthat

1. Csökkenti a stresszt
Már néhány mély lélegzetvétel után is érezzük a megkönnyebbülést, de a szakértők szerint a rendszeres gyakorlás tartósan is erősíti a stressztűrő képességünket. „A légzés javítja a vagus ideg tónusát, ami fokozza az agy és a test közötti kommunikációt. Ezáltal rugalmasabban reagálunk a különböző helyzetekre” – mondja Maguire.

2. Javítja az alvás minőségét
Ha nehezen alszunk el vagy gyakran felébredünk éjszaka, a tudatos légzés segíthet. „A helyes légzés támogatja a mélyebb, pihentetőbb alvást, és csökkentheti az olyan problémákat, mint az álmatlanság vagy a légzéskimaradás” – teszi hozzá Powell. Amikor legközelebb forgolódunk az ágyban, érdemes néhány lassú, mély, szándékos légzést végezni.

3. Támogatja az agy rugalmasságát (neuroplaszticitást)
A hosszú távon végzett légzőgyakorlatok segítik az agy újrakapcsolódását. „A rendszeres gyakorlás megerősíti azokat az idegi útvonalakat, amelyek a nyugalmat és az ellenálló képességet támogatják, miközben gyengíti a régi stresszmintákat” – magyarázza Maguire.

Meditáló nő
A rendszeres gyakorlás megerősíti azokat az idegi útvonalakat

4. Élesíti a fókuszt és a gondolkodást
A légzés nemcsak a testet, hanem az elmét is felszabadítja. „A fókusz és a mentális tisztaság is javul, a krónikus fájdalmak csökkennek, és amikor az idegrendszerünk biztonságban érzi magát, a test elengedi a felesleges izomfeszültséget” – mondja Maguire. Ha reggelente vagy este meditálunk, észre fogjuk venni, hogy koncentráltabbak, türelmesebbek, sőt akár hatékonyabbak is vagyunk a mindennapi feladatainkban.

5. Növeli az energiaszintet
A tudatos légzés sejtszinten is hat. „Segíthet csökkenteni a vérnyomást, fokozni a sejtek energiatermelését és javítani az állóképességet” – mondja Powell. Minél rendszeresebben gyakoroljuk, annál jobban érezzük majd, hogy több energiánk van.

Hogyan kezdjünk hozzá?

Ha most hallunk először a tudatos légzésről, érdemes apránként beépíteni a mindennapokba.

Kezdjük azzal, hogy néhány percig csak megfigyeljük a természetes légzésünket – különösen este, amikor már ellazultunk

– javasolja Maguire.

Számoljuk meg, hányat lélegzünk percenként. Ha 16-nál több, valószínűleg szorongunk – próbáljuk finoman lelassítani 10–14 közé. Ha viszont letargikusak vagyunk, növeljük kicsit a légzésszámot.

Egy egyszerű technika a 4-7-8 módszer: belégzés négy számolásra, légzésvisszatartás hét számolásra, majd kilégzés nyolc számolásra. Ezzel rövid idő alatt „újraindíthatjuk” az idegrendszerünket.

Powell szerint fontos az is, hogy felismerjük, ha valami nincs rendben a légzésünkkel. „Sokaknál gyakori a szájon át való légzés, a túl gyors, sekély légzés, vagy az, hogy öntudatlanul visszatartjuk a levegőt. Amikor ezeket észrevesszük, elkezdhetjük finoman átalakítani a mintákat.”

De akkor hogyan csináljuk?

Üljünk kényelmesen, egyenes háttal. Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra. Lazítsuk el a vállainkat, csukjuk be a szemünket, és figyeljük, hogyan mozog a testünk minden lélegzetvételnél. Ezután próbáljunk meg orron át, halkan, lassan, a rekeszizmunkat használva lélegezni – vagyis úgy, hogy a hasunk emelkedjen, ne a mellkasunk.

Powell napi két-három alkalmat javasol, 10–15 perces gyakorlásokkal. Ez elegendő ahhoz, hogy megnyugtassuk az idegrendszerünket, felfrissüljünk, és hosszú távon is érezzük a tudatos légzés áldásos hatásait.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

édes gofri

Gofri édesen

Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van ...

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept