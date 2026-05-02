Életmód

2026.05.02.

5 növény, amit NE ültess a bazsalikom mellé, mert többet árt, mint használ

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A bazsalikom az egyik legnépszerűbb fűszernövény, de ha rossz helyre ülteted, gyengébben fejlődhet, veszít az aromájából, sőt akár teljesen el is nyomhatják erősebb szomszédai.

A vegyes ültetésnek számos előnye lehet: egyes növények védik egymást a kártevőktől, javítják a talaj állapotát vagy segítik a növekedést. A bazsalikom azonban érzékenyebb társítás szempontjából, ezért nem mindegy, mi kerül mellé az ágyásba vagy a balkonládába.

Friss, élénkzöld bazsalikomlevelek közeli felvételen, sűrűn egymás mellett növő, fényes felületű levelekkel.
5 növény, amit NE ültess a bazsalikom mellé, mert többet árt, mint használ

Tökfélék

A cukkini, sütőtök vagy más tökfélék gyors növekedésű, nagy levelű növények. Könnyen elveszik a fényt és a helyet a bazsalikom elől, ráadásul rengeteg tápanyagot vonnak ki a talajból. Egy kisebb bazsalikomtő mellett hamar túlnőnek rajta, így a fűszernövény fejlődése lelassulhat.

Uborka

Az uborka különösen vízigényes növény, ezért sokkal több öntözést kíván, mint a bazsalikom. Emiatt a közös ültetés során könnyen felborulhat az egyensúly: vagy a bazsalikom szárad ki, vagy túl nedves közegbe kerül. Kertészek szerint az uborka ráadásul a mellette növő aromás növények ízét is átveheti.

Édeskömény

Az édeskömény az egyik legrosszabb választás a bazsalikom mellé. Olyan anyagokat bocsát a talajba, amelyek gátolhatják más növények fejlődését.

Nemcsak a bazsalikom, hanem sok más zöldség sem érzi jól magát az édeskömény közelében, ezért érdemes külön ágyásba ültetni.

Menta és citromfű

A menta és a citromfű erőteljesen terjedő fűszernövények. Gyorsan elfoglalják a rendelkezésre álló helyet, gyökereikkel és hajtásaikkal kiszoríthatják a bazsalikomot. Ha mégis szeretnéd őket együtt nevelni, külön cserépben érdemes tartani őket.

Rozmaring, kakukkfű, zsálya

Bár mind mediterrán fűszernövények, a bazsalikommal mégsem ideális társak. A rozmaring, a kakukkfű és a zsálya a szárazabb, lazább talajt kedveli, míg a bazsalikom rendszeres öntözést és tápanyagban gazdag földet igényel. Egy helyen nehéz mindegyik számára megfelelő körülményeket biztosítani.

Friss zöldfűszerek cserépben egy napfényes ablakpárkányon: rozmaring, bazsalikom és petrezselyem dús, zöld levelekkel egymás mellett.
Rozmaringot és kakukkfüvet soha ne ültess bazsalikom mellé

Mely növényekkel érzi jól magát?

A bazsalikom különösen jól fejlődik paradicsom, paprika, fokhagyma vagy petrezselyem mellett, de a körömvirág és a sarkantyúka is segíthet távol tartani a kártevőket.

Forrásunk volt.

