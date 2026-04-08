Ez az 5 kerti növény áprilisi ritkítást igényel, ha dús nyári virágzatra vágyunk

A tavaszi metszés a kertészkedés egyik alapvető részfolyamata. Nemcsak abban segít, hogy rendezettebb és esztétikusabb legyen a kertünk, hanem az egészségesebb növénynövekedést is elősegítheti. Az, hogy hogyan kell tavasszal metszeni, egy dolog — különböző növények különböző módszereket igényelnek, bár egy jó minőségű metszőolló mindig jó kiindulópont —, de legalább ilyen fontos az is, hogy mikor végezzük el a metszést.
A metszésnek az időpontja legalább olyan fontos, mint a metszés maga
Egyes kerti virágok és gyümölcstermő növények akkor fejlődnek a legjobban, ha kora tavasszal metszik őket, míg másokat érdemes békén hagyni a szezon későbbi szakaszáig.
Az időzítés kulcsfontosságú, mert ha nem megfelelő időpontban vágjuk vissza a növényeket, az károsíthatja őket, és a terméshozamot is csökkentheti.
Hogy jobban eligazodjunk ebben az összetett témában, Martha Stewart tapasztalt kertészeket kérdezett meg arról, mely növényeket érdemes áprilisban ritkítani, metszeni. Ha követjük a tanácsaikat és bevált praktikáikat, rövid időn belül egészségesebb, dúsabb kertünk lehet.
A képre kattintva nyílik is a galéria, lesd meg, mely növényeket kell áprilisban metszeni!
