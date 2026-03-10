A tavaszi fáradtság sokunk számára ismerős jelenség, ami nem egy kóros állapotot, hanem egy élettani átmenetet takar. Csökkent koncentrációs képesség, nehezen induló reggelek és folytonos álmosság a leggyakoribb tünetei. Most mutatunk 5 olyan gyógynövényt, ami segítségedre lehet az enyhítésében.

A tavaszi fáradtság kapcsán különösen érintettek közé tartoznak az alacsony vérnyomással rendelkezők és a frontokra érzékenyen reagálók. Néhány egyszerű életmódbeli szokással és a gyógynövények segítségével mérsékelhetőek a tavaszi fáradtság tünetei.

Ez az 5 gyógynövény segít, ha leterít a tavaszi fáradtság

Gyógynövények hatása tavasszal

A tavaszi időszakban koncentráltan van jelen számos vitamin, ásványi anyag és egyéb bioaktív vegyület a gyógynövényekben. Ezek az immunrendszerre, az emésztésre és az anyagcserére is jótékony hatással vannak. Friss felhasználásuk a legjobb: tegyük őket salátákba, levesekbe vagy turmixokba.

Emellett segíthet a vitaminokban, rostokban és egészséges zsírokban gazdag étrend, például zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, halak és olajos magvak fogyasztása. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a mozgás és a megfelelő alvás javíthatja az energiaszintet és az általános közérzetet.

