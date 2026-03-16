Húsvét

2026.03.16.

Ezzel kombináld a kefirt – Segíthet csökkenteni a gyulladást a szervezetben

Nosalty profilképe Nosalty

A kefir önmagában is jótékony hatással van a bélflórára, de kutatások szerint még hatékonyabb lehet, ha prebiotikus rostokkal együtt fogyasztjuk. Az olyan élelmiszerek, mint a fokhagyma vagy a lilahagyma segíthetik a jótékony baktériumok működését, ami hozzájárulhat a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok csökkentéséhez.

A kefir régóta ismert az egészségre gyakorolt jótékony hatásairól, különösen az emésztés és a bélflóra támogatásában. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy a hatása még erősebb lehet, ha bizonyos élelmiszerekkel kombináljuk.

A szakértők szerint a kefir és a prebiotikus rostok együtt kifejezetten hatékonyak lehetnek a szervezetben zajló gyulladás mérséklésében.

Egy nő kefírt készít
Miért fontos a gyulladás csökkentése?

A szervezetben zajló alacsony szintű, krónikus gyulladás számos betegség kialakulásában szerepet játszhat, például szív- és érrendszeri problémák, anyagcsere-zavarok vagy egyes autoimmun betegségek esetén.

Ezért a kutatók egyre inkább olyan étrendi megoldásokat keresnek, amelyek természetes módon segíthetnek mérsékelni a gyulladásos folyamatokat.

Egy kutatás szerint a kefir és a különféle prebiotikus rostok kombinációja jelentős mértékben csökkentette a gyulladással összefüggő fehérjék szintjét a szervezetben. A hatás még erősebbnek bizonyult, mint amikor a résztvevők csak rostot vagy például ómega-3 zsírsavakat fogyasztottak.

Miért működik jól együtt a kefir és a rost?

A kefir fermentált tejital, amely számos hasznos baktériumot és élesztőt tartalmaz. Ezek a mikroorganizmusok segítik a bélflóra egyensúlyát, és támogatják az immunrendszer működését.

A prebiotikus rostok ezzel szemben nem baktériumok, hanem olyan növényi rostok, amelyek táplálékként szolgálnak a bélben élő jótékony mikrobák számára. Amikor a kefirben található probiotikumok találkoznak ezekkel a rostokkal, úgynevezett szinbiotikus hatás jön létre.

Ilyenkor a baktériumok könnyebben szaporodnak, és olyan anyagokat termelnek – például rövid szénláncú zsírsavakat, köztük butirátot –, amelyek gyulladáscsökkentő hatással bírnak, és az immunrendszer működését is segíthetik.

Ezekkel az ételekkel érdemes kombinálni a kefirt

A prebiotikus rostok számos hétköznapi élelmiszerben megtalálhatók, ezért nem feltétlenül van szükség étrend-kiegészítőkre. Többek között ezek az alapanyagok tartalmaznak sok ilyen rostot:

Ha például kefirt fogyasztunk egy rostban gazdag étkezéssel együtt, az segíthet jobban táplálni a bélflórát, ami hozzájárulhat a szervezet gyulladásos folyamatai elleni védelemhez.

Kefir snidlinggel és lilahagymával
Már néhány hét alatt is mérhető lehet a hatás

A kutatásban részt vevő önkéntesek hat héten keresztül fogyasztották a kefir és a prebiotikus rostok kombinációját. A vizsgálatok azt mutatták, hogy ez idő alatt csökkent a vérben mérhető gyulladásos markerek szintje, ami arra utal, hogy a bélflóra támogatása az egész szervezetre hatással lehet.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kutatások még folytatódnak, és további vizsgálatok szükségesek annak pontos megértéséhez, hogy különböző betegségek esetén mennyire lehet hatékony ez az étrendi megközelítés.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept