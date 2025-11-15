Gasztro

2025.11.15.

6 étel, amiben több probiotikum van, mint a joghurtban

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A probiotikumok elengedhetetlenek az egészséges emésztés szempontjából, ebben a 6 ételben ráadásul több van belőle, mint a joghurtban.

A bélrendszer egészsége ma már legalább akkora figyelmet kap, mint a fehérjebevitel – és nem véletlenül. A kutatások szerint a bélmikrobiom, vagyis a vastagbélben élő több billiónyi mikroorganizmus közössége kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, az agy egészségében, az emésztésben és a krónikus betegségek megelőzésében. Ha szeretnénk támogatni a bélflóránkat, az egyik legjobb lépés, amit tehetünk, hogy minél több probiotikumot fogyasztunk – akár ételek, akár étrend-kiegészítők formájában.

Kimchi üvegben
A probiotikumok élő, barátságos baktériumok, amelyek segítenek fenntartani az egyensúlyt a bélben élő mikroorganizmusok között

- magyarázza Samina Kalloo dietetikus.

A kutatások azt is kimutatták, hogy ezek a mikrobák önmagukban is hasznosak: segíthetik a tápanyagok felszívódását, a hangulat szabályozását és a gyulladások csökkentését.

Sokan probiotikum-kapszulákhoz nyúlnak, de ezek az értékes baktériumok természetes formában, ételekkel is bőségesen bevihetők. Bár hivatalos napi ajánlás nincs, ha mindennap fogyasztunk legalább egy probiotikumban gazdag ételt, sokat teszünk az emésztésünk és az általános közérzetünk érdekében.

A legtöbb ilyen étel fermentált, vagyis erjesztésen átesett: baktériumokat, élesztőt vagy más mikroorganizmusokat használnak fel az íz, az eltarthatóság és a tápanyagtartalom javítására.

Fontos azonban tudni, hogy nem minden fermentált étel tartalmaz élő, aktív kultúrákat. Érdemes figyelni a címkére, és kerülni a pasztörizált változatokat, mert a hőkezelés elpusztítja a jótékony baktériumokat.

A joghurt kétségtelenül klasszikus probiotikumforrás, de messze nem az egyetlen – és nem is feltétlenül a leggazdagabb. Nézzük, mely hat ételben van még több probiotikum, mint a joghurtban.

Ha tehát szeretnénk erősíteni az immunrendszerünket, javítani az emésztésünket és támogatni a szervezetünk természetes egyensúlyát, érdemes a joghurton túl is felfedezni ezeket a probiotikus ételeket. A bélflóránk hálás lesz érte – és mi is jobban fogjuk érezni magunkat minden falattól.

Forrásunk volt.

a Hachi ramenje
Gasztro

Melegedj át kívül-belül: 5 budapesti étterem, ahol tökéletes a ramen

Egész sokáig megúsztuk a hűvös, nehéz, szürke őszi napokat, de most, hogy tiszta erőből ránk rúgták az ajtót, eljött a lélekmelegítő, ízletes, sűrű levesek ideje. Sokak kedvence a ramen, az alaplé, a tészta és a különféle feltétek szentháromságán alapuló japán leves, nyilván nem véletlenül. Ismerős, hiszen, ha távolról is, de rokona a mi húslevesünknek, közben mégis más, egzotikus, ráadásul sokféle változatban megkóstolható, attól függően, hogy melyik tájegység ramenjét kóstoljuk. Mi most öt budapesti éttermet ajánlunk, ahol isteni a ramen, a vendég pedig kívül-belül átmelegedhet.

Kormos Lili

Két ember sétál a folyóparton
Gasztro

A legújabb 6-6-6 trend segíthet a fogyásban

Nem kell maratont futnod ahhoz, hogy fittebb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb legyél. A „6-6-6” séta módszer egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy beindítsd a fogyást, és javítsd a közérzeted.

