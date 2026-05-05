2026.05.05.

Kinek kell kerülnie az uborkát? Az orvosok figyelmeztetnek, ki számára lehet veszélyes

Valószínűleg a legtöbben tudnak róla, akik érintettek, ezért is hámozzák meg sokan a nyers uborkát fogyasztás előtt, de nem árt hangsúlyozni: sokaknál okozhat emésztési gondokat, ha túl sok uborkát eszik.

Az uborka rendkívül egészséges és hidratáló alapanyag, nem mellesleg az egyik legnépszerűbb zöldség a magyar konyhákban — nagyjából 96%-ban vizet tartalmaz, sőt, K‑, C‑ és A‑vitamint, valamint magnéziumot és káliumot is. Ennek ellenére bizonyos vegyületek miatt nagy mennyiségben nem ajánlott mindenki számára az uborka fogyasztása.

apa kisfiával uborkába harap a kertben
Az emésztési problémákkal küzdőknek érdemes figyelniük a bevitt uborka mennyiségére

Kiknek kell óvatosnak lenni?

Az érzékeny gyomrú és emésztési problémákkal küzdőknek érdemes figyelniük a mennyiségre, mivel az uborka növelheti a gyomorsav mennyiségét, és puffadást vagy kellemetlenséget okozhat, különösen azoknál, akiknek krónikus emésztőrendszeri betegségeik vannak.

Cukorbetegeknek

A cukorbetegeknek is óvatosnak kell lenniük, mert az uborkamag csökkentheti a vércukorszintet, és ez a gyógyszerekkel együtt hipoglikémiás (alacsony vércukorszint) kockázatot jelenthet.

Műtétre váróknak

Orvosok szerint azoknak, akiknél műtét van betervezve, szintén érdemes kerülniük az uborkát. A szakemberek szerint ugyanis a magvak miatt bekövetkező vércukorszint‑csökkenés megnehezítheti a vércukor kontrollját a műtét előtt, alatt és után.

Tipp: érdemes lehet meghámozni az uborkát, sokaknak segít

A hámozás előnyei:

  • Könnyebb emésztés: az uborka héja sok rostot tartalmaz, ami megterhelheti az érzékeny gyomrot, és gyomorfájást vagy puffadást okozhat.
  • Kukurbitacin: a héjban (és a keserűbb részekben) található kukurbitacin nevű vegyület emésztési panaszokat, például gázképződést idézhet elő.
  • Biztonság: gyomorhurut (gastritis) esetén orvosok kifejezetten javasolják az uborka meghámozását fogyasztás előtt a panaszok csökkentése érdekében
Egészséges embereknél is okozhat puffadást a túlzott uborkafogyasztás

Egészségeseknél is okozhat problémát

Még egészséges embereknél is okozhat puffadást a túlzott uborkafogyasztás, ezért nem árt ügyelni arra, mennyit eszünk belőle, vagy figyelni az esetlegesen jelentkező tüneteket.

Forrásunk volt.

